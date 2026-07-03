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kosmos_news
Швейцарская компания Punkt создала смартфон MC03 с собственной ОС и стоимостью $745
Он работает на собственной операционной системе AphyOS, что сильно ограничивает его функционал.
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Швейцарская компания Punkt. выпустила смартфон под обозначением MC03. Сервисы Google играют огромную роль в смартфонах Android. Без приложений технологического гиганта, таких как Google Play Store, Google Wallet или Google Maps, эти устройства были бы не столь функциональны. Новый европейский смартфон (сборка осуществляется в Германии) MC03 не полагается на решения таких технологических гигантов, как Google.Фото: Punkt

Устройство работает под управлением собственной операционной системы AphyOS, основанной на открытом исходном коде Android 15. Таким образом, это Android-смартфон, а значит, он легко будет запускать приложения с расширением .apk, созданные специально для таких систем. Производитель делает упор на конфиденциальности — система не отслеживает пользователей. Компания придерживается тех же принципов, что и правительства, предприятия и организации, заботящиеся о безопасности данных. Такой подход гарантирует безопасное хранение, обработку и контроль данных.

Вместо сервисов Google разработчики гарантируют доступ к собственной электронной почте, мессенджерам, календарю и 5 ГБ облачного хранилища. Устройство также включает в себя предустановленный VPN. Сам смартфон довольно дорогой — $745. Несмотря на высокую стоимость, его технические характеристики больше напоминают устройства стоимостью около $250. У новинки 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, яркостью 550 нит и частотой обновления 120 Гц.

Фото: PunktЗа производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питание обеспечивается батареей емкостью 5300 мАч с проводной зарядкой мощностью 30 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Фотосъёмка осуществляется камерой с разрешением 64+8 Мп. Устройство водостойкое, что подтверждается сертификатом IP68.

#технологии #смартфон #европа #ос #punkt #mc03
Источник: punkt.ch
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