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kosmos_news
Российский микроконтроллер Baikal U превзошёл STM32F7 в 1,5 раза и доступен от 550 рублей
Микроконтроллер теперь выпускается серийно и превзошел по производительности зарубежные аналоги более чем на 50%.
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Российский разработчик процессоров и электроники «Байкал Электроникс» наладил серийный выпуск микроконтроллеров Baikal U. Продукт разрабатывался для объектов критической информационной инфраструктуры, промышленной автоматизации (АСУ ТП) и управления электродвигателями. Частные потребители используют микроконтроллеры в качестве «мозга» для самодельной электроники. Сообщается, что летом будет выпущен уже миллион микроконтроллеров с тремя отечественными IP-ядрами.
Изображение: нейросеть qwen

Российская разработка по производительности превосходит зарубежные аналогичные системы более чем на 50%, утверждают разработчики Baikal U. Для обычного потребителя стоимость единицы изделия составляет 950 рублей, а для оптовых заказчиков – от 550 рублей.

Микроконтроллер создан на открытой архитектуре RISC-V, то есть это решение доступно даже в условиях санкционного давления. В сборке использовались три отечественных IP-ядра (CPU) от российской компании CloudBEAR. Высокопроизводительные CPU BR-350 и BM-310 отвечают за выполнение задач в реальном времени, базовые фоновые процессы управления ресурсами и обеспечивают программируемый ввод-вывод.

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Изначально Baikal-U создавался для АСУ ТП, то есть планировалось его использовать в индустриальном секторе, включая робототехнику и беспилотные системы. Изделие работает на частоте от 200 МГц (возможен разгон). Микроконтроллер призван импортозаместить аналогичные решения (STM32 серий F4XX–F7XX) иностранных производителей (STMicroelectronics).

Сообщается, что по сравнению с STM32F7x0 российский микроконтроллер показывает 1788 баллов CoreMark против 1082 и 865 DMIPS против 462. Таким образом, запущенный в серию «Байкал» превосходит импортные решения в полтора раза.

Планируется до конца лета выпустить новую версию с увеличенным объёмом флеш-памяти. Также идет разработка облегчённого микроконтроллера с низким энергопотреблением.

#россия #технологии #электроника #производство #импортозамещение #микроконтроллер #baikal u #stm32f7
Источник: tehnoomsk.ru
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