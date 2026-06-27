Более 4,5 миллиардов лет назад планета, возможно, размером с Луну или даже Марс, вращалась вокруг молодого Солнца, а потом после столкновением с другим объектом была полностью разрушена.

Группа ученых из США обнаружила первые прямые доказательства существования гигантской, давно разрушенной протопланеты в нашей Солнечной системе. Подробные результаты этого тщательного исследования ранней Вселенной можно найти в журнале Earth and Planetary Science Letters. В исследовании помог химический анализ метеорита Northwest Africa 12774, обнаруженного в 2019 году в песках Сахары.

Изображение: нейросеть qwen

Этот, казалось бы, неприметный фрагмент породы относится к так называемым ангритам, которые считаются одним из старейших и чрезвычайно редких типов вулканических пород во всей нашей Солнечной системе. Они образовались около 4,56 миллиарда лет назад и, по сравнению с крупными каменистыми планетами, такими как Земля или Марс, содержат крайне мало диоксида кремния.

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Из-за этого значительного недостатка диоксида кремния ученые ранее предполагали, что ангриты должны были образоваться из относительно небольших астероидов с радиусом значительно меньше 200 километров. Исследователи обнаружили минерал клинопироксен в метеорите NWA 12774, который богат алюминием. Этот минерал служит своего рода геологическим манометром для ученых, предоставляя высокоточную информацию о физических условиях во время его медленного формирования миллиарды лет назад.

Исследовательская группа после анализа химического состава метеорита пришла к выводу, что он откололся от планеты, которая должна была быть значительно массивнее, чем рассчитанные ранее минимальные размеры. Они оценивают фактический радиус протопланеты более чем в 1800 километров, что сделало бы этот объект больше по диаметру, чем Луна. Ее размеры могли быть даже почти такими же большими, как у соседней планеты Марс, что противоречит многим существующим теориям о раннем формировании планет.

Согласно устоявшимся астрономическим теориям, протопланета была полностью разорвана на части в результате гигантского столкновения во время чрезвычайно турбулентной ранней фазы Солнечной системы. Часть выброшенных обломков, возможно, внесла свой вклад в формирование других каменистых планет на протяжении миллиардов лет, возможно, даже в раннюю форму Земли. Тем не менее, основной строительный материал редких ангритов химически и структурно значительно отличается от материала планет, которые известны сегодня и находятся в непосредственной близости от Земли.