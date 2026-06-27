На этом трицикле во время движения водитель лежит на конструкции транспортного средства, что минимизирует сопротивление встречного воздушного потока.

Swerv — это своего рода электрический трехколесный транспорт, разработанный стартапом Керима Таскина Sweren. Во время движения водитель располагается на электровелосипеде на животе головой вперед.

Фото: Sweren

Разработчик обещает, что езда на нем доставит настоящее удовольствие.

«Ощущение скорости значительно усиливается, когда вы находитесь близко к дороге»., — рассказал он изданию Newatlas.

В настоящее время существует три прототипа Swerv, пригодных для езды. Серийное производство трех разных моделей уже началось. Модель весом 37 кг с алюминиевой рамой оснащена системой помощи при педалировании и передней системой шатунов для движения. 350-ваттный планетарный мотор-редуктор помогает крутить педали и позволяет развивать максимальную скорость 25 км/ч. Управление Swerv осуществляется путем переноса веса водителя.

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Стоимость модели составляет 5990 фунтов стерлингов (около $6500). Поставки по всему миру запланированы на декабрь. Сообщается, что британский электровелосипед разрешен для использования на дорогах общего пользования. Тем не менее компания предупреждает об опасности использования этого необычного электровелосипеда в условиях интенсивного движения или на велодорожках с множеством поворотов.

Существует также более прочная внедорожная модель с двигателем мощностью 1000 Вт, внедорожными шинами и более гибкой рамой, которая весит 38 кг и стоит 3490 фунтов стерлингов (около $4600). Также есть детская модель Swerv весом 43 кг. Она также оснащена двигателем мощностью 1000 ватт, развивает максимальную скорость 48 км/ч и стоит 2299 фунтов стерлингов (около $3000).