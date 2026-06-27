Swerv — это своего рода электрический трехколесный транспорт, разработанный стартапом Керима Таскина Sweren. Во время движения водитель располагается на электровелосипеде на животе головой вперед.
Разработчик обещает, что езда на нем доставит настоящее удовольствие.
«Ощущение скорости значительно усиливается, когда вы находитесь близко к дороге»., — рассказал он изданию Newatlas.
В настоящее время существует три прототипа Swerv, пригодных для езды. Серийное производство трех разных моделей уже началось. Модель весом 37 кг с алюминиевой рамой оснащена системой помощи при педалировании и передней системой шатунов для движения. 350-ваттный планетарный мотор-редуктор помогает крутить педали и позволяет развивать максимальную скорость 25 км/ч. Управление Swerv осуществляется путем переноса веса водителя.
Стоимость модели составляет 5990 фунтов стерлингов (около $6500). Поставки по всему миру запланированы на декабрь. Сообщается, что британский электровелосипед разрешен для использования на дорогах общего пользования. Тем не менее компания предупреждает об опасности использования этого необычного электровелосипеда в условиях интенсивного движения или на велодорожках с множеством поворотов.
Существует также более прочная внедорожная модель с двигателем мощностью 1000 Вт, внедорожными шинами и более гибкой рамой, которая весит 38 кг и стоит 3490 фунтов стерлингов (около $4600). Также есть детская модель Swerv весом 43 кг. Она также оснащена двигателем мощностью 1000 ватт, развивает максимальную скорость 48 км/ч и стоит 2299 фунтов стерлингов (около $3000).