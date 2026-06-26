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kosmos_news
ZEISS разработала концепцию голографических дисплеев для кабины пилота в самолёте
На авиасалоне в Фарнборо (пройдет с 20 по 24 июля 2026 года) компания покажет новые возможности для восприятия информации в кабине пилота и салоне.
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В воздушных судах в кабине пилота и в салоне информация по-прежнему передается через экраны и дополнительные аппаратные системы. Даже по мере того, как самолеты становятся все более совершенными, способ представления информации пилотам и пассажирам основан на решениях, предшествующих современным цифровым и вычислительным возможностям.
Фото: ZEISS

Компания ZEISS, специализирующаяся на разработке оптических систем для самых разнообразных сегментов, представила новый подход. На международном авиасалоне в Фарнборо, как ожидается, она представит концепцию голографических дисплеев для салонов самолетов.

Технология основана на связке голографии и микрооптической инженерии (микрооптика). Вместо традиционных оптических сборок, голографические структуры манипулируют светом на микро- и наномасштабе, позволяя формировать и направлять его с точностью, достаточной для интеграции информации непосредственно в физические поверхности.

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В кабинах пилотов системы проекционного дисплея (Head-Up Display) долгое время были призваны снизить когнитивную нагрузку, выводя информацию в переднее поле зрения пилота. Однако традиционные системы по-прежнему ограничены оптической архитектурой, требуя громоздких проекционных систем, ограниченного поля зрения и сложных путей интеграции.

ZEISS использует технологию голографических волноводах. Это ключевая оптическая технология, которая используется для создания компактных дисплеев дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности. Благодаря этому решению, стало возможным обеспечить широкопольную, высокояркую функциональность дисплея без традиционной аппаратной нагрузки.

Результатом этого решения является не просто более компактный дисплей, но иное отношение пилота к информации. Данные становятся частью визуальной среды, поддерживая непрерывную ситуационную осведомленность.

Традиционные архитектуры салонов в значительной степени полагаются на дискретные аппаратные элементы, такие как экраны, панели и встроенные системы, каждый из которых добавляет физические и конструктивные ограничения. Технологии голографических дисплеев предлагают иной подход. Интегрируя оптические функции непосредственно в прозрачные поверхности внутри салона, информация, развлекательные системы и даже данные об окружающей среде могут быть встроены в саму архитектуру салона. Поверхности становятся активными элементами, а не пассивными структурами.

На международном авиасалоне в Фарнборо ZEISS впервые продемонстрирует голографические интерфейсы и передовые концепции проекционных дисплеев. Эти оптические технологии могут преобразить как кабину пилота, так и салон самолета.

#авиация #самолеты #zeiss #управление #голографические дисплеи
Источник: aerospaceglobalnews.com
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