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kosmos_news
SpaceX тестирует систему Starfall для экспресс-доставки грузов массой от 1 тонны в космос
Первый запуск трёхметровой капсулы 23 июня прошёл успешно, а в будущем она может доставлять на орбиту оборудование для различных миссий.
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SpaceX впервые запустила в космос свою капсулу-носитель Starfall для испытательного полёта. Она была выведена на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon 9. Оттуда капсула должна контролируемым образом вернуться на Землю.
Капсула Starfall. Фото: SpaceX

 Капсула Starfall имеет диаметр 3 метра и высоту 75 сантиметров. Она весит 2,1 тонны и рассчитана на перевозку одной тонны груза. Груз защищён за счёт создания давления с помощью газа. Верхняя часть изготовлена из алюминия со специальным термозащитным покрытием. Нижняя часть изготовлена из углеродного волокна, которое также обеспечивает теплозащиту.

Starfall не имеет системы самонаведения. Однако для управления используется холодный газ (азот). Парашют замедляет капсулу после входа в атмосферу. На основании соответствующего заявления в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) неясно, как контролируется вход в атмосферу без использования собственного двигателя. Как предполагает Space.com, вторая ступень ракеты Falcon 9 вернет капсулу на Землю.

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SpaceX предполагает два основных применения Starfall. Во-первых, это решение позволит доставлять грузы по всему миру. Этот груз также можно будет хранить на орбите в течение длительного времени, а затем быстро доставлять в пункт назначения по запросу. Это может быть особенно интересно для военной техники. Вместо транспортировки на большие расстояния в зоны боевых действий, она сможет буквально сбрасываться с неба именно туда, где она необходима.

Второе потенциальное применение направлено на то, чтобы позволить частным компаниям, таким как фармацевтические фирмы, перенести производственные процессы на околоземную орбиту. Некоторые лекарства и кристаллы легче производить в условиях микрогравитации. Однако это потребует переноса производства на космическую станцию. Утверждается, что это возможно в небольших масштабах внутри самой капсулы Starfall. Затем продукция доставляется непосредственно на Землю.

В настоящее время неясно, планируется ли, что Starfall останется на орбите в течение длительного периода. После входа в атмосферу ожидается, что капсула упадет в Атлантический океан примерно в 1300 км от западного побережья Соединенных Штатов. Затем SpaceX попытается ее забрать.

#технологии #космос #spacex #грузы #starfall
Источник: space.com
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