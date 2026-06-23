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kosmos_news
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
В России постепенно восстанавливают оловянную отрасль, фактически рухнувшую в 2009 году из-за разрыва производственных цепочек.
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В России оловянная отрасль практически рухнула в 2009 году, однако полное восстановление промышленности (добыча сырья и металлургия) ожидается уже через три года, утверждает директор «Оловянной рудной компании» (АО «ОРК») Игорь Корытов. Причина, по которым отрасль оказалась в такой ситуации банальна для того времени: мировой финансовый кризис и, как следствие, — разрыв производственных цепочек. Сырье перестало вовремя доставляться от поставщиков к производителям, что привело к остановке производства и дефициту готовой продукции.Изображение: нейросеть qwen

Итак, в 2029 году, то есть спустя 20 лет, отечественная промышленность полностью обеспечит потребности страны в олове. Холдинг «Русолово» (монопольный производитель олова в стране) восстанавливает производство с 2013 года. Так, были запущены обогатительные предприятия в Хабаровском крае. Уже к 2019 году объем производства олова в концентрате практически с нуля вырос до 2,5 тысяч тонн в год. По итогам прошлого года этот показатель составил 4,6 тысяч тонн. На долю «Русолово» пришлось 3,5 тысяч тонн. В текущем году ожидается показатель холдинга в 4 тысячи тонн.

Минпромторг ожидает, что внутренний рынок страны будет нуждаться в 5,4 тыс. тонн к 2030 году. По словам Корытова, российские предприятия смогут удовлетворить спрос. К 2029 году в Хабаровском крае планируется вывести на полную мощность кластер полного цикла производства олова. По прогнозам, благодаря этой сети взаимосвязанных предприятий, которые совместно реализуют всю цепочку создания продукта, производство марочного олова достигнет 8,3 тысяч тонн в год.

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На данный момент в целом в мире производится 370 тысяч тонн олова в год. Спрос на продукт даже немного превышает доступные на рынке объемы. Олово применяется в различных промышленных секторах, в том числе для изготовления сплавов и компонентов для техники.

#россия #промышленность #металлургия #олово
Источник: 1prime.ru
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