Сооснователь Nothing Акис Эвангелидис, что модель будет снята с производства в этом году.

Высокие цены на память оказывают значительное влияние на рынок устройств. Apple уже прекратила выпуск своего самого доступного Mac Mini, а Тим Кук объявил о предстоящем повышении цен на iPhone и другие устройства. Теперь британский производитель Nothing также реагирует на ситуацию — и прекращает выпуск CMF Phone 3 Pro в этом году.

Изображение: нейросеть qwen

Сооснователь Nothing Акис Эвангелидис объявил на платформе X, что модель будет снята с производства в этом году.

«CMF Phone 2 Pro был продуктом, которым мы невероятно гордились», — написал он.

По его словам, компания «работала над преемником, но, учитывая текущие цены на память, не может разработать смартфон, который представлял бы собой настоящий прогресс и одновременно был бы экономически выгоден».

реклама

Компания Nothing также планирует прекратить выпуск других моделей в своей бюджетной линейке CMF в этом году. Ранее Nothing выпускала до трех новых моделей в год.

Бренд CMF в первую очередь известен своими доступными смартфонами. Однако этот сегмент рынка особенно сильно пострадал от резкого роста цен на оперативную память. Можно предположить, что CMF прекращает выпуск текущей серии смартфонов, потому что больше не может предлагать продукцию по своей обычной привлекательной цене.

Новые смартфоны под брендом Nothing, который предлагает несколько более дорогие смартфоны, все еще ожидаются в 2026 году. Nothing уже подтвердила возможность выпуска дополнительных смартфонов под основным брендом, но пока ничего не анонсировала.