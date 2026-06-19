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kosmos_news
Студенты из Москвы разрабатывают беспилотный авиационный комплекс для спасательных операций
Мобильная воздушная платформа «Глауха» сочетает высокую скорость и способность запускать мини-дроны, что позволит выполнять задачи в зонах чрезвычайных происшествий.
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Группа студентов Московского авиационного института (МАИ) создает беспилотную систему «Глауха». Комплексная воздушная платформа функционирует автономно или управляются дистанционно оператором. Это своего рода «летающий пикап», способный оперативно доставлять в зоны чрезвычайных происшествий небольшие летательные аппараты.
Визуализация беспилотной платформы. Изображение: нейросеть qwen

Эта система быстрого реагирования способно нести мини-дроны на высокой скорости. Соответственно, спасательные службы в кратчайшие сроки могут получить данные из района чрезвычайного происшествия, отмечают разработчики «Глаухи».

По словам одного из авторов проекта Александра Рыбина, запускать систему можно вертикально с небольшой площадки. Затем «Глауха» переходит в горизонтальный режим полета, достигая крейсерской скорости примерно 180 км/ч. Отмечается, что максимальная скорость составляет 300 км/ч. При приближении к заданному району платформа из внутреннего отсека выпускает мини-дроны, для предварительного обследования местности. При этом, сама «Глауха» также участвует в сборе данных с расстояния и выступает своего рода командным центром.

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К примеру, если система выполняет операцию в районе крупного пожара, то мини-дроны могут отправиться непосредственно к очагу возгорания внутри здания. Там аппараты собирали бы данные и сразу же отправляли их к главной машине. Ну а «Глауха» уже передавала бы информацию в операторам-людям.

Студенты МАИ применили ряд инновационных решений в процессе разработки беспилотной системы. Так, беспилотный комплекс взлетает вертикально, благодаря специальным складным лучам с пропеллерами — после перехода в горизонтальный режим они автоматически убираются в фюзеляж. Для создания тяги во время продолжительного полета (радиус действия — около 70 километров) используется маршевый винт.

Авторы проекта рассматривают вариант с оснащением беспилотного комплекса гибридным двигателем. Это решение может увеличить дальность полёта примерно до 400 км при той же максимальной взлётной массе (22 килограмма).

«Глауха» разрабатывается как модульная платформа. Незначительные модификации системы позволят использовать этот комплекс для доставки грузов или обеспечения связи. В этом случае необходимо будет лишь оснастить комплекс датчиками, камерами или грузовым отсеком. Сообщается, что разработкой московских студентов уже заинтересовались инвесторы и спасательные службы.

#россия #технологии #авиация #москва #дрон #летательный аппарат #московский авиационный институт
Источник: aviaru.net
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