Чемпионат мира по футболу — одно из крупнейших спортивных событий. Поэтому можно было бы ожидать, что ФИФА, которая отвечает не только за организацию, но и за телевизионную трансляцию, уделяет особое внимание кибербезопасности.
Однако хакер «BobDaHacker» объясняет, как смол полностью парализовать прямую трансляцию — и даже без особых усилий. Он просто создал учетную запись через официальную платформу регистрации лицензий ФИФА (официальный цифровой портал Международной федерации футбола). После входа в систему он смог использовать уязвимость в API бэкенда. Система лишь поверхностно проверила, есть ли у него необходимые разрешения для доступа к внутренним платформам ФИФА. Хотя система отображала «Доступ запрещен», хакеру удалось обойти её и перейти в «Панель управления трансляцией».
Эта панель позволяла получить доступ к прямым трансляциям ФИФА и, следовательно, ко всем ракурсам камер каждого матча. Хакер мог не только открыть трансляции через VLC-плеер, но и просто остановить их.
«Один клик. Этого было бы достаточно, чтобы прервать прямую трансляцию чемпионата мира», — пишет он.
Но Bobdahacker мог повлиять не только на камеры. Вместо видеопотоков он мог просто вставить другие трансляции.
Он также мог бы отправлять комментарии на стриминговые платформы или изменять статистику голов и матчей. А затем отправить эти данные в официальную комментаторскую ленту — и незаметно внедрить абсурдные, не соответствующие действительности, результаты матчей.
Поскольку Bobdahacker — этичный хакер, то есть выявляет уязвимости в системе безопасности и не работает на причинение вреда другим, он немедленно начал информировать ответственных лиц. Однако это оказалось непросто. Горячая линия ФИФА была недоступна, а несколько стриминговых платформ не знали, что делать. Наконец, он связался с ФБР.
По словам хакера, проблема была решена за ночь. Однако он так и не получила ответа от ФИФА. Организация пока не прокомментировала инцидент. Неясно, предоставляет ли портал управления доступ к телевизионным трансляциям или только к потоковому вещанию для онлайн-порталов и медиатек. Также возможно, что для таких случаев существует альтернативная резервная система, на которую ФИФА может переключиться, если кто-то взломает трансляцию.