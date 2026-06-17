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kosmos_news
Этичный хакер обнаружил уязвимость для изменения прямой трансляции Чемпионата мира по футболу
Уязвимость во внутренней системе ФИФА позволила бы любому получить доступ к ключам RTMP-трансляций для всех прямых трансляций ЧМ-2026.
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Чемпионат мира по футболу — одно из крупнейших спортивных событий. Поэтому можно было бы ожидать, что ФИФА, которая отвечает не только за организацию, но и за телевизионную трансляцию, уделяет особое внимание кибербезопасности.
Изображение: нейросеть qwen

Однако хакер «BobDaHacker» объясняет, как смол полностью парализовать прямую трансляцию — и даже без особых усилий. Он просто создал учетную запись через официальную платформу регистрации лицензий ФИФА (официальный цифровой портал Международной федерации футбола). После входа в систему он смог использовать уязвимость в API бэкенда. Система лишь поверхностно проверила, есть ли у него необходимые разрешения для доступа к внутренним платформам ФИФА. Хотя система отображала «Доступ запрещен», хакеру удалось обойти её и перейти в «Панель управления трансляцией».

Эта панель позволяла получить доступ к прямым трансляциям ФИФА и, следовательно, ко всем ракурсам камер каждого матча. Хакер мог не только открыть трансляции через VLC-плеер, но и просто остановить их.

«Один клик. Этого было бы достаточно, чтобы прервать прямую трансляцию чемпионата мира», — пишет он.

Но Bobdahacker мог повлиять не только на камеры. Вместо видеопотоков он мог просто вставить другие трансляции.
Одним щелчком мыши Bobdahacker мог бы прервать трансляцию. Источник: Bobdahacker

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Он также мог бы отправлять комментарии на стриминговые платформы или изменять статистику голов и матчей. А затем отправить эти данные в официальную комментаторскую ленту — и незаметно внедрить абсурдные, не соответствующие действительности, результаты матчей.

Поскольку Bobdahacker — этичный хакер, то есть  выявляет уязвимости в системе безопасности и не работает на причинение вреда другим, он немедленно начал информировать ответственных лиц. Однако это оказалось непросто. Горячая линия ФИФА была недоступна, а несколько стриминговых платформ не знали, что делать. Наконец, он связался с ФБР.

По словам хакера, проблема была решена за ночь. Однако он так и не получила ответа от ФИФА. Организация пока не прокомментировала инцидент. Неясно, предоставляет ли портал управления доступ к телевизионным трансляциям или только к потоковому вещанию для онлайн-порталов и медиатек. Также возможно, что для таких случаев существует альтернативная резервная система, на которую ФИФА может переключиться, если кто-то взломает трансляцию.

#кибербезопасность #хакер #фифа #чемпионат мира по футболу #чм
Источник: bobdahacker.com
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