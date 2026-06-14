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YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
Состояние MrBeast, ютубера, известного необычными челленджами, оценивается в $2,6 млрд.
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Джимми Дональдсон, более известный как ютубер MrBeast, уже побил несколько рекордов на видеоплатформе. В ноябре 2022 года он стал самым популярным индивидуальным создателем контента на YouTube.
Изображение: нейросеть qwen

Как сообщила YouTube в своем блоге, MrBeast установил новый рекорд: в пятницу, 12 июня, его канал стал первым на платформе, превысившим отметку в 500 миллионов подписчиков.

MrBeast запечатлел момент, когда число его подписчиков подскочило с 499 999 999 до 500 миллионов, в прямом эфире, длившемся более полутора часов. Видео на YouTube на данный момент просмотрено более 13 миллионов раз (по состоянию на 14 июня):

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Обычно видео канала набирают несколько сотен миллионов просмотров. MrBeast специализируется на проведении рискованных, а иногда и опасных испытаний. Самым большим его успехом на сегодняшний день является видео «Игра в кальмаров за 456 000 долларов в реальной жизни!», которое набрало почти миллиард просмотров (доступно с русским дубляжом):
Аудитория 28-летнего блогера в основном очень молода. Согласно отчету Tubefilter, около 40 процентов его подписчиков — в возрасте от 13 до 17 лет. Еще 20 процентов — в возрасте от 18 до 25 лет.

Благодаря своему успеху Дональдсон создал многомиллиардную компанию. По данным Fortune, его личное состояние превышает 2,6 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы приходится на его долю в Beast Industries.

Однако, по его собственным словам, Дональдсон постоянно находится на грани банкротства, как он заверил Wall Street Journal в январе 2026 года. Блогер утверждает, что ему приходится брать деньги в долг.

Эти утверждения противоречат оценкам Forbes, согласно которым Дональдсон был самым высокооплачиваемым ютубером и создателем контента в 2025 году. По данным Promiflash, его доход составил не менее 73 миллиона долларов. Помимо рекламы и спонсорства, большие деньги также поступает от его бренда шоколадных батончиков Feastables ($214 млн дохода в 2024 году). Однако, по словам Дональдсона, он реинвестирует большую часть средств.

#технологии #финансы #youtube #блогер #заработок в интернете #видеоплатформа #mrbeast #ютубер
Источник: blog.youtube
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