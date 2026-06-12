При этом, мировое производство смартфонов сократилось на 1,7% в годовом исчислении в первом квартале 2026 года.

Несмотря на сложную ситуацию на рынках памяти DRAM и NAND, производители смартфонов продолжают создавать новые модели и выпускать миллионы устройств. Однако высокие цены на память повлияли на мировой рынок, в результате чего в первом квартале 2026 года было произведено на 1,7% меньше устройств по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Изображение: нейросеть qwen

Рынок смартфонов измеряется десятками миллионов штук, производимых каждый месяц. Последний отчет показывает, что Samsung является текущим лидером по количеству произведенных устройств. В первом квартале компания достигла показателя в 62,6 миллиона штук. По сравнению с последним кварталом 2025 года, речь идёт о росте на 7%. Этот результат во многом обусловлен последней серией Galaxy S26, которая включает три модели: S26, S26+ и S26 Ultra.

Рынок смартфонов в 2026 году. Источник: trendforce.com

Производители смартфонов также испытывают давление в процессе выпуска. Оперативная память и модули внутренней памяти стоят дороже, а следовательно, и себестоимость производства выше. Несмотря на это, Samsung, вместо того чтобы сокращать количество производимых устройств, увеличила его. Компания явно видит возможность заполнить пробелы, оставленные другими, более мелкими производителями.

На втором месте по количеству произведённых оказалась Apple с 60,2 миллионами. По сравнению с первым кварталом 2025 года было произведено на 19,7% больше устройств. Oppo замыкает тройку лидеров с 29,5 миллионами произведенных единиц.

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Итак, Samsung и Apple увеличивают производство смартфонов, при этом другие компании сокращают их выпуск. Это касается большинства китайских гигантов. Согласно прогнозам, рынок смартфонов значительно сократится в 2026 году. Предполагается, что за год будет произведено 1,051 миллиарда телефонов. Этот показатель на 16,2% ниже по сравнению с 2025 годом. Однако это не означает, что рынок смартфонов рухнет.