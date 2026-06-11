В этом обновлении Google устраняет несколько уязвимостей безопасности, одна из которых уже активно использовалась злоумышленниками.

Google регулярно выпускает обновления для своего браузера Chrome. В большинстве случаев эти обновления сосредоточены на новых функциях или улучшении стабильности, а также на исправлении незначительных проблем безопасности. Более серьезные ошибки в коде браузера Google устраняет с помощью экстренных обновлений. И одно такое обновление теперь выпущено для Chrome.

Изображение: нейросеть qwen

Как сообщает Google в своем блоге, обновление безопасности доводит версии Chrome для Windows и Linux до 149.0.7827.102, а для macOS — до 149.0.7827.103. Обновление устраняет в общей сложности 74 уязвимости безопасности в браузере. Большинство из них классифицируются как представляющие высокий уровень опасности для пользователей Chrome.

Экстренное обновление также включает исправления для 17 критических уязвимостей безопасности. Как сообщает Bleeping Computer, одна из этих уязвимостей уже активно используется злоумышленниками. Это уязвимость нулевого дня, идентифицированная как CVE-2026-11645. Уязвимость связана с проблемой в движке JavaScript Google Chrome. Злоумышленники смогли выполнить код в песочнице браузера, используя модифицированные HTML-страницы. Эта атака позволила им считывать данные за пределами буфера памяти или принудительно вызывать сбой браузера.

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Обновление, устраняющее уязвимость, постепенно распространяется среди всех пользователей Chrome во всех регионах. Поэтапное распространение обновления является причиной, по которой Google до сих пор скрывает подробности об уязвимости безопасности. Если компания опубликует эту информацию до того, как подавляющее большинство пользователей установят обновление, злоумышленники смогут фактически атаковать их, предоставляя точные инструкции. Поэтому Google оставляет за собой право скрывать подробности. Это также относится к случаю, если ошибка затронет сторонние проекты, которые также нуждаются в доработке.