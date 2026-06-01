Во время полета на Марс астронавты смогут стирать одежду, подвергая ее воздействию потока холодной плазмы.

Во время длительного пребывания вдали от Земли, например, на Международной космической станции (МКС), нижнее белье и носки меняются каждые два дня, а рабочие рубашки и брюки — примерно каждые 10 дней. Использованная одежда упаковывается в специальные грузовые корабли или капсулы, которые сгорают в атмосфере Земли после отделения от МКС.

Изображение: нейросеть qwenКосмическая одежда и нижнее белье часто изготавливаются из специальных антибактериальных и огнестойких материалов. Однако для полета на Марс, который продлится более нескольких месяцев и исключит возможность использования чистого нижнего белья с Земли, необходимо другое решение. По мнению ученых из НАСА, проблему можно решить путем очистки одежды от микроорганизмов с помощью светло-фиолетовой струи холодной плазмы, испускаемой устройством, похожим на пушку.

Они разработали устройство, где используется холодная плазма — поток ионизированного газа, который уничтожает бактерии и споры на ткани без воды и моющих средств.

Плазма генерируется путем воздействия мощных электрических импульсов на смесь гелия, воздуха и водяного пара, в результате чего образуются ионы кислорода. Эти ионы затем проникают во все уголки и щели ткани и поглощаются микробами, уничтожая их посредством так называемого окислительного стресса.

Уничтожение микроорганизмов плазмой более эффективно, чем, например, ультрафиолетовое излучение – существуют микроорганизмы, устойчивые к УФ-излучению, но ни один из микробов, изученных учеными, не был устойчив к окислительному стрессу.

В ходе экспериментов плазменный луч уменьшил количество споровых колоний на куске хлопчатобумажной ткани с 250 000 до примерно 60 000. Ткань не портится, и плазма не повреждает кожу человека.

Прототип дезинфицирует только участок шириной менее сантиметра. Разрабатываются еще две практичные версии: «плазменный очиститель», в котором плазма подается в камеру вместе с очищаемыми тканями, и пылесос с двойной плазменной струей (его можно использовать для очистки поверхностей).