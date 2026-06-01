kosmos_news
Исследователи представили концепцию плазменной стиральной машины для полётов в дальний космос
Во время полета на Марс астронавты смогут стирать одежду, подвергая ее воздействию потока холодной плазмы.
Во время длительного пребывания вдали от Земли, например, на Международной космической станции (МКС), нижнее белье и носки меняются каждые два дня, а рабочие рубашки и брюки — примерно каждые 10 дней. Использованная одежда упаковывается в специальные грузовые корабли или капсулы, которые сгорают в атмосфере Земли после отделения от МКС.
Изображение: нейросеть qwenКосмическая одежда и нижнее белье часто изготавливаются из специальных антибактериальных и огнестойких материалов. Однако для полета на Марс, который продлится более нескольких месяцев и исключит возможность использования чистого нижнего белья с Земли, необходимо другое решение. По мнению ученых из НАСА, проблему можно решить путем очистки одежды от микроорганизмов с помощью светло-фиолетовой струи холодной плазмы, испускаемой устройством, похожим на пушку.

Они разработали устройство, где используется холодная плазма — поток ионизированного газа, который уничтожает бактерии и споры на ткани без воды и моющих средств.

Плазма генерируется путем воздействия мощных электрических импульсов на смесь гелия, воздуха и водяного пара, в результате чего образуются ионы кислорода. Эти ионы затем проникают во все уголки и щели ткани и поглощаются микробами, уничтожая их посредством так называемого окислительного стресса.

Уничтожение микроорганизмов плазмой более эффективно, чем, например, ультрафиолетовое излучение – существуют микроорганизмы, устойчивые к УФ-излучению, но ни один из микробов, изученных учеными, не был устойчив к окислительному стрессу.

В ходе экспериментов плазменный луч уменьшил количество споровых колоний на куске хлопчатобумажной ткани с 250 000 до примерно 60 000. Ткань не портится, и плазма не повреждает кожу человека.

Прототип дезинфицирует только участок шириной менее сантиметра. Разрабатываются еще две практичные версии: «плазменный очиститель», в котором плазма подается в камеру вместе с очищаемыми тканями, и пылесос с двойной плазменной струей (его можно использовать для очистки поверхностей).

#космос #nasa #луна #марс #земля #планеты
Источник: naked-science.ru
