kosmos_news
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты
Программа импортозамещения в этом сегменте пока застопорилась: Серпуховский завод запускает производство лифтов с Hosting из КНР, а доля оборудования из Китая увеличилась до 23%.

В России программа импортозамещения в лифтовой отрасли приобретает свои особенные черты: появляется технологическая зависимость от оборудования партнеров из Китая. На первичном рынке недвижимости есть специализированная лифтовая отрасль, которая охватывает проектирование, производство, монтаж, обслуживание и ремонт грузоподъемных машин. Однако в России застройщики все чаще обращаются к китайскому оборудованию, поскольку компании внутри страны не могут наладить полный цикл собственного производства техники. Распространенной практикой стала кооперация отечественных производителей с партнерами из КНР.
Изображение: нейросеть freepikИздание «Коммерсант» обратило внимание на деятельность Серпуховского лифтостроительного завода. Предприятие запускает совместное производство машин с компанией Hosting из Китая. Партнеры из КНР будут поставлять инженерные решения, компоненты, а также системы управления лифтами. Завод в Серпухове займется сборкой и модификацией техники под специфические требования отечественного рынка.

В консалтинговой компании Neo пояснили, что проблема с оснащением лифтов особенно заметна в высотных зданиях. Для этих объектов нужны скоростные лифты, разработка которых требует специальных премиум-проектов. Отечественные компании пока не могут конкурировать в этом направлении с зарубежными разработчиками.

Сообщается, что в России доля китайских лифтов очень быстро растет. В начале этого года она составила 23,3%, а еще в 2024 году оценивалась в 12,5%. Застройщики обращаются к оборудованию из Китая по одной причине – стоимость лифтов из КНР дешевле на 30–40%.

Ранее сообщалось, что в российских регионах в целом в 2026 году в два раза сократилась закупка лифтов, предположительно, из-за проблем с финансированием. Отечественные производители загружены всего на 40–50% мощностей.

#россия #китай #импортозамещение #недвижимость #жилье #лифты
Источник: kommersant.ru
