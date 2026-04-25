По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну, а снижение инфляции произойдет «гораздо быстрее».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке рассказала об экономическом развитии России и оценила темпы инфляции в ближайшей перспективе. Глава ЦБ уверена, что регулятору удастся вернуть уровень инфляции к показателю в 4% в кратчайшие сроки — гораздо быстрее, чем потребовалось человечеству для осуществления новой, недавно успешно завершившейся пилотируемой миссии на Луну. На неожиданную параллель обратило внимание издание РБК.

Эльвира Набиуллина заметила, что прошло полвека между двумя пилотируемыми миссиями к Луне, однако возвращение к целевым показателям инфляции в России займет намного меньше времени. То есть, уровень инфляции в 4% в России будет достигнут раньше 2076 года. Между тем ЦБ в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — теперь показатель составляет 14,5%.

По самым актуальным данным ЦБ, в стране годовая инфляция составила 5,7%, что немного больше показателя на конец прошлого года (5,6%). Оценка устойчивой инфляции находится на уровне 4-5%. По словам Набиуллиной, ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне, что может негативно отразиться на темпах ее замедления. В феврале в Центробанке прогнозировали снижение годовой инфляции до 4% ко второму полугодию.

Аналогия с полетом к Луне глава Центробанка РФ провела не случайно. Первая за 50 лет пилотируемая миссия «Артемида» стартовала 1 апреля. Экипаж провёл ряд испытаний, призванных определить, как НАСА будет проводить будущие лунные миссии. После успешного прибытия экипажа на Землю NASA уже начало готовить миссию «Артемида III», которая запланирована на следующий год.