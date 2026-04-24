В настоящее время в Китае проходит Пекинский автосалон. Многие производители представили свои новейшие модели на открытии выставки. Компания Fang Cheng Bao продемонстрировала необычный автомобиль. Суббренд автогиганта BYD ранее предлагал только внедорожники. Однако на мероприятии был представлен спортивный автомобиль Formula X.

Кабриолет — двухместный автомобиль с распашными дверями-ножницами. По данным отдела маркетинга Fang Cheng Bao, дизайн призван вызывать ассоциации с «охотящимся леопардом». Поэтому фары описываются как «острые глаза леопарда». В целом дизайн Formula X напоминают Corvette C8. Кузов полностью изготовлен из углеволокна для снижения веса. Активный задний спойлер регулируется в зависимости от скорости автомобиля для улучшения аэродинамики.Технические характеристики пока неизвестны. Также неясно, будет ли Formula X полностью электрическим автомобилем или гибридным.

Информация о цене пока не озвучивается. Однако известно, что производитель планирует начать серийное производство в ближайшее время. Первые автомобили, как ожидается, будут поставлены клиентам в 2027 году. Маловероятно, что Formula X будет официально доступен в Европе.