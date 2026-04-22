После успеха миссии Artemis II НАСА ускоряет подготовку к миссии Artemis III («Артемида III»). Основная ступень ракеты SLS отправлена в Космический центр имени Кеннеди для дальнейшей сборки.

Источник: НАСАНАСА (NASA) провело специальную пресс-конференцию, посвященную вывозу основной ступени системы запуска космических аппаратов (SLS) с территории сборочного завода в Новом Орлеане. Ступень была перенесена на баржу Pegasus, которая доставила ее в Космический центр имени Кеннеди во Флориде. Там инженерные группы выполнят заключительные работы по сборке и установят всю систему запуска в вертикальное положение.

«Мы на шаг ближе к тестированию ключевых возможностей, необходимых для высадки американцев на Луну и, в конечном итоге, для подготовки к нашим первым пилотируемым миссиям на Марс», — сказал Лори Глейз, исполняющая обязанности руководителя отдела исследовательских систем НАСА.

Основной сегмент пусковой системы — это ступень, высотой почти 65 метров и диаметром 8,4 метра. Стоит отметить, что во Флориду доставили неполный сегмент ракеты. Секция, содержащая четыре двигателя RS-25, которые использовались на шаттлах и были модернизированы для новой миссии, отсутствует в конструкции.

Отличительной особенностью этого сегмента является его оранжевый цвет, который обусловлен теплозащитным экраном — напыляемой изоляционной пеной. Для повышения прочности НАСА также добавило другие материалы, которые испаряются во время полета. После нанесения пены ракета приобретает более желтый цвет. Оранжевый оттенок обусловлен попаданием на нее солнечного света.

В миссии Артемида III будет использован один из сегментов ракеты. Первоначальный план предусматривал в рамках этой миссии первую пилотируемую высадку на Луну за более чем 50 лет. Нынешний администратор НАСА Джаред Айзекман пересмотрел график реализации программы, и миссия, запланированная на 2027 год, будет включать в себя тестовую стыковку капсулы «Орион» с посадочным модулем на околоземной орбите.

На сегодняшний день агентство провело две миссии: беспилотную и пилотируемую на орбиту Луны с капсулой «Орион» в 2022 году («Артемида I») и 2026 году («Артемида II»). Планируется, что миссия «Артемида IV» совершит посадку на Луну в 2028 году.