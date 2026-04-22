Устройство «САДКО» предназначено для оптимизации внутрицеховой логистики двигателестроительного предприятия ОДК-СТАР и перевозки деталей по четырём маршрутам.

На пермском двигателестроительном предприятии ОДК-СТАР ведется работа по созданию роботизированной платформы «САДКО». Это транспортное средство с полным приводом и векторным управлением колёсами предназначено для транспортировки крупногабаритных деталей и оборудования в пределах предприятия. Робот-доставщик сможет перемещаться по четырем заданным маршрутам со скоростью до 5 км/ч. ОДК-СТАР принимает участие в разработке новейших отечественных авиадвигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01.

Источник: ОДК / uecrus.com«САДКО» расшифровывается как «самоходный автономный доставщик комплектующих и оборудования». Робот призван обеспечить логистику между цехами предприятия, он может перевозить груз массой 100 кг.

Роботизированная платформа имеет полноприводную кинематическую схему. Независимое управление каждым колесом гарантирует маневренность при перемещении по объекту. Управление осуществляется дистанционно с пульта, при этом аппарат может двигаться автономно — в машину загружаются карты навигации помещений.

В первом этапе разработки проекта специалисты особое внимание уделили безопасности платформы. Аппарат оснащен инструментами, которые определяют расстояние до объектов, предотвращая опасное сближение к людям или оборудованию цеха.

В настоящее время в «САДКО» реализован передовой метод векторного управления колесами и процесс передачи, синхронизации и обработки данных между подсистемами платформы. Следующий этап — увеличение точности позиционирования машины. Затем начнется опытная эксплуатация аппарата на предприятии, после чего будет рассмотрен вопрос о серийном внедрении колёсных роботов.