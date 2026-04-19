kosmos_news
Европейский марсоход отправится на Марс в конце 2028 года на ракете SpaceX Falcon Heavy
НАСА раскрыло подробности миссии, в том числе когда и как ровер «Розалинд Франклин» достигнет Красной планеты.

НАСА (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) объявили график запуска европейского марсохода «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). Согласно объявлению, запуск состоится в конце 2028 года на ракете SpaceX Falcon Heavy, направляющейся к Красной планете.
Фото: ЕКАМарсоход является частью миссии ЕКА «ExoMars». Если текущий график будет соблюден, «Розалинд Франклин» достигнет Марса в 2030 году и станет первым европейским марсоходом. В рамках программы ROSA НАСА не только организует полет, но и поставляет тормозные двигатели для посадочной платформы.

Ровер назван в честь британского биохимика, чьи фундаментальные исследования внесли значительный вклад в понимание ДНК и вирусов. Само название намекает на функцию марсохода: поиск следов жизни на Марсе.

Для этой цели марсоход оснащен, среди прочего, бурами, которые могут брать образцы на глубине 2 метров, где биологический материал остается защищенным от космического излучения. Для анализа этих образцов без необходимости доставлять их на Землю НАСА предоставляет масс-спектрометр.
Фото: x.com/esa
Первоначально запуск был запланирован на 2009 год, но проект был отложен на десятилетия. В какой-то момент рассматривалась совместная посадка на Марс с НАСА. Однако в 2012 году НАСА отказалось от соглашения.

Это привело к началу сотрудничества с российским космическим агентством «Роскосмос». Партнерство успешно продолжалось несколько лет. Первая часть миссии ExoMars, орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), была запущена в 2016 году. Зонд продолжает работу и сегодня, анализируя следовые количества газов в атмосфере Марса и предоставляя изображения поверхности.

В 2022 году марсоход был наконец завершен и готов к запуску. Однако ЕКА прекратила сотрудничество с Россией. Два прибора, поставленные «Роскосмосом», были демонтированы. Марсоход снова остался на Земле без средств транспортировки на Марс, хранясь на космодроме Thales Alenia Space.

Европа снова обратилась к США за помощью в доставке марсохода на Марс. Соглашение было достигнуто в 2024 году. ЕКА никогда ранее не совершало успешных посадок на Марс. Посадочная платформа, первоначально предназначенная для поставки «Роскосмосом», сейчас строится в Европе. Поддержку оказывает Лаборатория реактивного движения НАСА, которая уже успешно посадила несколько марсоходов на Красную планету.

#сша #космос #европа #астрономия #марс #планеты #марсоход #ровер #розалинд франклин
Источник: science.nasa.gov
