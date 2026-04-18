Японские исследователя оценили соотношение углекислого газа и воды в межзвездном объекте и сделали вывод о постепенной трансформации кометы.

С лета прошлого года у астрономов появилась крайне редкая возможность заглянуть в прошлое других планетных систем. Они постоянно наблюдают межзвездный объект 3I/ATLAS. Данная комета — лишь третий зарегистрированный объект, возникший вокруг другой звезды, и сейчас она проносится через нашу Солнечную систему с огромной скоростью.

Наблюдения за кометой позволяют определить строительные блоки астероидов, комет и, в конечном итоге, планет за пределами нашей Солнечной системы. Группа ученых из Японии решила тщательно изучить комету 3I/ATLAS. Они использовали мощный телескоп Subaru диаметром более восьми метров, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.

Наблюдения, проведенные в начале января 2026 года, дали неожиданные результаты. Анализируя цвета комы, гигантской газовой оболочки, образующейся вокруг ядра, ученые точно оценили соотношение углекислого газа и воды. Быстро стало ясно, что эти пропорции резко изменились с момента сближения кометы с Солнцем в конце октября прошлого года.

Зафиксированное изменение химического состава — это не обычная аномалия. Это прямое доказательство состава этого межзвездного объекта. Упомянутая выше кома образуется из выходящих газов, когда под воздействием солнечного излучения замерзшее ядро сублимируется, и лед быстро переходит в газообразное состояние.

Поскольку пропорции высвобождаемых веществ меняются во время полета, это ясно указывает на то, что внешняя оболочка кометы 3I/ATLAS химически кардинально отличается от ее более глубоких слоев. Этот объект отслаивается слоями, как луковица, открывая телескопам совершенно иную смесь элементов на каждом этапе своего путешествия.

Команда ученых подчеркивает, что с полномасштабным развертыванием самых современных обзорных телескопов в ближайшие годы можно будет обнаружить гораздо больше подобных межзвездных объектов. Каждый дополнительный инопланетный объект — это недостающий кусочек головоломки, помогающий понять эволюцию целых планетных систем, включая процесс происхождения Земли.