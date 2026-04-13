Лишь немногие крупные технологические компании успешно вышли на рынок умных очков. Apple пока выпустила только гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, которая, однако, не достигла тех показателей продаж, на которые рассчитывала компания. Но, по словам инсайдеров, Apple не намерена прекращать разработки подобных носимых устройств.

Изображение: нейросеть freepikМарк Гурман из Bloomberg получил от сотрудников Apple новую информацию о разработках компании. Эти специалисты, как сообщается, непосредственно участвуют в разработке умных очков. Согласно информации, проект имеет кодовое название N50 и, как ожидается, будет представлен к концу этого года. Apple планирует выпустить новые умные очки в начале 2027 года.

Что касается функций, ожидается, что очки Apple будут предлагать возможности аналогичные гаджетам ведущих производителей подобных продуктов. По всей видимости, можно будет делать фотографии и видео, а затем редактировать и делиться ими непосредственно на сопряженном iPhone. Также можно отвечать на звонки через очки, слушать уведомления с помощью Siri и воспроизводить музыку.

Сообщается, что Apple не полагается на партнера в разработке дизайна очков. В настоящее время команда работает над четырьмя базовыми вариантами, которые затем могут быть выпущены в различных цветах. Эти варианты включают две пары очков с прямоугольными линзами разной толщины оправы, а также две пары с овальными линзами разных размеров. Какие именно модели будут выпущены в конечном итоге, по-видимому, еще не решено.

По словам сотрудников Apple, компания стремится предложить полный комплект, включающий очки и остальную линейку продуктов. В сочетании с другими устройствами Apple, которые должны предлагать «визуальный интеллект», Siri и Apple Intelligence могут точно анализировать окружение пользователя и оказывать поддержку ИИ в виде цифровых подсказок. Это включает, например, навигацию во время ходьбы с помощью указателей направления на очках и соответствующих голосовых подсказок через AirPods.