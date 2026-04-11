Первая американская лунная миссия со времен «Аполлон-17» в 1972 году завершилась, когда капсула с астронавтами приводнилась у побережья Сан-Диего, завершив почти 10-дневный полет.

Американская программа «Артемида» (Artemis) направлена на создание постоянной базы вблизи южного полюса Луны. 1 апреля НАСА (NASA) запустило миссию «Артемида II» — пилотируемый полёт, в ходе которого четыре астронавта находились на орбите Луны почти 10 дней. Это было важнейшее испытание систем жизнеобеспечения и теплозащитных экранов космического корабля. 11 апреля в 3:07 по московскому времени историческая миссия завершилась.

Изображение: скриншот с Youtube-канала NASAКапсула «Орион» приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии, недалеко от Сан-Диего. Это был самый сложный этап миссии: Космический аппарат мчался сквозь атмосферу со скоростью почти 40 000 километров в час и нагрелся до более чем 2 500 °C. Трансляцию этой финальной фазы миссии можно было смотреть в прямом эфире на Youtube-канале NASA (в моменте количество зрителей достигло почти 3 млн):

В течение 13 минут успешно был осуществлен вход в атмосферу. Космический аппарат вошел в атмосферу под правильным углом. Все предметы на борту капсулы были надежно закреплены, а сами астронавты одеты в легкие скафандры, защищающие их в случае утечки воздуха из кабины.

Сначала произошло отделение служебного модуля «Орион». Самая сложная часть началась через 20 минут. В 3:03 утра (по Москве), когда капсула находилась на высоте 4,2 мили (6,7 км), раскрылись стабилизирующие парашюты. Через минуту, на высоте 1,1 мили (1,8 км), раскрылись основные парашюты.

Изображение: скриншот с Youtube-канала NASA Через три минуты капсула и ее астронавты приводнились в Тихом океане. Затем астронавты провели быструю проверку систем и стали ждать спасательной команды. Моторная лодка из-за волн не сразу смогла сблизиться с капсулой и с помощью дайверов прикрепить к ней удерживающие тросы. В итоге только спустя почти полтора часа после приводнения экипаж покинул космический аппарат и пересел в моторную лодку. Затем астронавтов забрали два вертолета и к 5 утра (по Москве) доставили на борт десантного транспортного корабля USS John P. Murtha. Судно отправилось в назначенный район во вторник, 7 апреля.

«Артемида II» — первая пилотируемая миссия на Луну со времен программы «Аполлон». Это генеральная репетиция запланированной на 2028 год высадки человека на поверхность Луны. Между тем Россия также не отказывается от планов освоения Луны: в 2032 — 2036 годах к спутнику Земли планируется отправить три посадочных модуля.

Историческая миссия принесла массу ценной информации. Согласно оценкам, шум от запуска ракеты SLS, которая вывела капсулу на орбиту, можно было услышать на расстоянии более 70 километров. Во время 10-дневной миссии не обошлось и без трудностей, с которыми успешно справился экипаж миссии «Артемида». После сбоя туалетной системы экипаж смог решить эту проблему самостоятельно. Командир Рид Уайзман сообщил, что версии Outlook на планшетах астронавтов не работали, предположительно, из-за устаревшего ПО. Впоследствии в NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows.

«Артемида II» — это подготовка к миссии «Артемида III» в следующем году, которая продемонстрирует стыковку лунного посадочного модуля на околоземной орбите. В 2028 году, вероятно, состоится миссия «Артемида IV», в ходе которой астронавты попытаются совершить посадку вблизи южного полюса Луны. Итак, за исключением проблем с бортовым туалетом и других относительно незначительных неполадок, миссия «Артемида II» прошла успешно.