Эксперты объясняют подорожание общей инфляцией, все еще высокой ключевой ставкой ЦБ, изменениями в налогообложении и ростом спроса на отечественное ПО

С 2026 года российский рынок программного обеспечения ускорил рост цен. В первом квартале увеличение стоимости отечественного ПО составило в среднем 10–20% год к году. Среди основных причин собеседники издания «Коммерсант» («Ъ») называют высокую ставку Центробанка и нехватку серверного оборудования из-за бума ИИ.

Изображение: нейросеть freepik

Также эксперты обращают внимание на рост зарплат разработчиков и новые налоговые нагрузки, которые не так давно вступили в силу. Не в последнюю очередь играет роль и определенная ограниченная конкуренция в некоторых сегментах. Эксперты отмечают самый большой ценовой всплеск на специализированные продукты и инфраструктурные решения.

По словам IT-директора «СКБ Контур» Артёма Прескарьяна, в ряде сегментах рост стоимости отечественного ПО оценивается даже в 38%. Базовое ПО подорожало на 10–15%. Специализированные продукты и уникальные решения выросли в цене на 15–25%, утверждает эксперт. Еще одним фактором такой динамики считается увеличение цены оборудования. Серверные компоненты выросли в цене в два раза за последний год, а значит возросла себестоимость разработки и тестирования софта в России.

«Ъ» цитирует главу компании «Рексофт Консалтинг» Алексея Богомолова, который называет текущую ситуацию на отечественном рынке ПО общемировой тенденцией. По его словам, за последний год производственные мощности стали ориентироваться на обслуживание дата-центров и другой инфраструктуры, связанной с ИИ. Соответственно, подорожало оборудование для обычной IT-инфраструктуры для разработки ПО.