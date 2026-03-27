После подтверждения права на участие в программе потребитель должен сохранить чек на покупку газового баллона и обратиться за возмещением расходов.

В четверг, 26 марта, правительство Португалии запустило государственную программу субсидирования закупки газовых баллонов (пропана и бутана). Программа поддержки, вызванная ростом мировых цен на газ, будет действовать как минимум три месяца.

В рамках программы, одобренной правительством премьер-министра Луиса Монтенегро, португальские власти покроют 25 евро стоимости покупки газового баллона. Программа распространяется на граждан, получающих минимальные социальные пособия, включая пенсию по инвалидности, пособие по безработице и пенсию по старости. Она также охватывает семьи с годовым доходом ниже 6280 евро.

Муниципальные власти будут сами доставлять газовые баллоны, субсидируемые правительством Португалии. Каждый человек, имеющий право на получение баллона, сможет получать его максимум два раза в месяц.

Между тем многие европейские страны приняли меры в связи с ростом цен на энергоресурсы. В четверг, 26 марта, Бундестаг принял законопроект, направленный на сдерживание роста цен на топливо. В Испании парламент принял закон, снижающий НДС на топливо и энергоносители с 21 до 10 процентов. В настоящее время французское правительство не планирует прямую помощь для снижения цен на топливо на автозаправочных станциях.