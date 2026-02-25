Сайт Конференция
kosmos_news
Apple представила новые инструменты проверки возраста пользователей для некоторых стран
Компания из США реагирует на глобальные изменения в законодательстве, касающиеся использования цифрового контента.

Apple готовится к растущему глобальному спросу на проверку возраста с помощью новых инструментов. Разработчики приложений были проинформированы об обновлениях в сообщении в блоге. Первоначально такие инструменты будут внедрены в Австралии, Бразилии, Сингапуре и штатах Юта и Луизиана в США, уточняет TechCrunch.

Изображение: нейросеть freepik

Среди новых инструментов — переработанная версия API Declared Age Range. Это решение позволяет разработчикам определять приблизительный возрастной диапазон пользователей без доступа к их личной информации, такой как дата рождения. Для этого требуется, чтобы совершеннолетние пользователи разрешили делиться своим возрастным диапазоном в настройках Apple.

Пользователи могут выбрать автоматическую передачу своего возрастного диапазона при загрузке приложения, запрос каждый раз или его полное отсутствие. Это решение также позволяет Apple запрашивать у пользователей каждый раз, когда они хотят обновить приложение, требуется ли разрешение совершеннолетнего лица.

Кроме того, для загрузки некоторых приложений потребуется подтверждение возраста или проверка возраста от опекуна. Пользователи, чей возраст еще не подтвержден, могут быть полностью заблокированы Apple для загрузки приложений. Это правило уже введено в Австралии, Бразилии и Сингапуре.

Важное нововведение касается игрового контента, содержащего элементы азартных игр, таких как лутбоксы. Они приобретаются за реальные деньги и содержат, например, цифровые предметы для игры — но пользователь не знает, что получит. Такие приложения получат рейтинг «18+» в Бразилии, например.

Apple уже внесла первые изменения в этой области в 2025 году. Оно включало добавление дополнительных возрастных ограничений для приложений и контента, аналогичных тем, что действуют для фильмов или игр. Теперь доступны рейтинги 4+, 9+, 13+, 16+ и 18+.

Всё больше стран вводят законы, ограничивающие доступ детей и подростков к цифровому контенту. Совсем недавно Австралия ввела запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, а Великобритания рассматривает возможность введения аналогичного регулирования.

#сша #apple #технологии #австралия #бразилия #сингапур #проверка возраста
Источник: developer.apple.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter