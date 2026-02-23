Также в разработке находятся умные очки, умная лампа и другие устройства с искусственным интеллектом, над которыми, по сообщениям, работает бывший дизайнер Apple Джони Айв.

В мае 2025 года OpenAI приобрела компанию io, основанную бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, за 6,5 миллиарда долларов. Основной целью этого являлось получения доступа к имевшимся у компании разработкам аппаратного обеспечения с искусственным интеллектом. С тех пор активно обсуждается, какие гаджеты могут появиться в результате этого слияния и когда они будут выпущены.

Изображение: нейросеть freepik

По крайней мере, в отношении новых продуктов в последнее время, кажется, появилась некоторая ясность. В официальных документах упоминается запуск гаджетов не ранее конца февраля 2027 года. Теперь появились и новые слухи об этих устройствах с ИИ, как сообщает Engadget. OpenAI работает над умными очками, умными колонками и умными лампами. В общей сложности над этими устройствами работают более 200 сотрудников во главе с Айвом.

Первым продуктом, который появится на рынке, станет умная колонка — не раньше начала 2027 года. Предполагается, что колонка будет не только воспроизводить музыку или подкасты и общаться с пользователями через встроенного ИИ-помощника. Благодаря встроенной камере устройство также сможет распознавать объекты в непосредственной близости от себя.



Кроме того, умная колонка, как сообщается, будет оснащена функцией распознавания лиц, аналогичной Face ID от Apple. Это решение позволит пользователям подтверждать платежи за онлайн-покупки. По данным Engadget, розничная цена колонки составит от 200 до 300 долларов.

Упомянутые выше умные очки с ИИ должны стать вторым устройством в линейке аппаратного обеспечения от OpenAI, выход оных на рынок, предположительно, запланирован на 2028 год. А вот с умной лампой пока ясности нет.