В настоящее время в Германии действует запрет на продажу ПК и ноутбуков тайваньских производителей Acer и Asus. Причина — патентный спор с Nokia по поводу нелицензированных видеопатентов.

После продажи своего подразделения мобильных телефонов Nokia пытается монетизировать свой обширный патентный портфель. Компании, которые отказываются платить лицензионные сборы, часто получают повестки в суд, в том числе и сталкиваясь с запретом на продажу техники.

Изображение: нейросеть freepik

С этим уже столкнулись Oppo, OnePlus и Amazon. Теперь это затронуло тайваньских производителей Acer и Asus. После решения Мюнхенского регионального суда по патентному спору Nokia с Acer и Asus, они больше не имеют права продавать ПК и ноутбуки в Германии, как сообщает Hardwareluxx.

Может быть интересно

В частности, дело касается патента EP2661892, описывающего видеостандарт H.265/HEVC. HEVC глубоко интегрирован в большинство современных моделей ПК и ноутбуков. Судьи признали доказанным, что Acer и Asus нарушили видеопатенты Nokia. Более того, обе компании отказались предоставлять лицензии на них на условиях Nokia.

Соответственно, суд вынес запрет. Это решение запрещает производителям предлагать, распространять, импортировать, использовать или владеть соответствующими устройствами в Германии. За нарушения грозят существенные штрафы. Виновные также могут быть задержаны.

С воскресенья, 15 февраля, веб-сайты Acer и Asus недоступны в Германии. В настоящее время покупка ПК или ноутбуков через эти платформы невозможна. После завершения технического обслуживания на сайтах Acer будет предлагать к продаже только мониторы и аксессуары, как сообщила компания Notebookcheck. Ожидается, что Asus поступит аналогично.

Обе компании, как сообщается, планируют обжаловать текущее решение, чтобы добиться лучших условий лицензирования. В то время как Asus намерена продолжить патентный спор с Nokia, Acer, как утверждается, решила подать встречный иск.

Для потребителей это означает, что ПК Asus и Acer по-прежнему доступны в краткосрочной перспективе через других ритейлеров, таких как Amazon или MediaMarkt. В отличие от производителей, этим ритейлерам по-прежнему разрешено распродавать оставшиеся запасы техники.

Однако, пока действует это решение и Asus или Acer не желают производить необходимые лицензионные платежи, запасы не будут пополняться. В конечном итоге, устройства вообще перестанут быть доступными — по крайней мере, временно.