Модель обзаведется физическими элементами управления, при этом оформление интерьера будет напоминать о прежних поколениях модели Golf 80-х годов.

Volkswagen впервые показал интерьер нового электрического ID. Polo, давая представление о будущей архитектуре салона всего модельного ряда. В обновленный дизайн возвращены физические кнопки, и он основан на отзывах клиентов. Также интегрированы два больших дисплея – 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.



Фото: VW

Новое поколение программного обеспечения предлагает расширенный набор функций. Теперь доступна система One-Pedal Driving, а также включены современные системы помощи при парковке. Третье поколение системы «Travel Assist» теперь распознает красные сигналы светофоров и знаки остановки. Под экраном информационно-развлекательной системы VW разместил ряд кнопок для управления основными функциями климат-контроля и аварийной сигнализацией. Многофункциональное рулевое колесо имеет четко расположенные кнопки. Поворотный регулятор для управления аудиосистемой расположен между отсеком для хранения смартфона и подстаканниками — в легкодоступном для водителя и переднего пассажира месте.

Тканевая отделка поверхностей на приборной панели и дверных вставках призвана подчеркнуть более высокий уровень качества. Впервые подсветка ID.Light распространяется не только на всю ширину приборной панели, но и на передние двери.

Есть и особая деталь, которую команда дизайнеров называет «тайным элементом»: одним нажатием кнопки на рулевом колесе или через информационно-развлекательную систему цифровые дисплеи приборной панели трансформируются в классические изображения панели Golf I 1980-х годов. Функция, несомненно, вызовет у некоторых автолюбителей ностальгические чувства.

Фото: VWVW фокусируется на четкой информации и лаконичной структуре меню. Больше кнопок для прямого управления, привычные для VW схемы работы и приятные тактильные ощущения призваны создать располагающую атмосферу. Новое поколение салона запускается с моделью ID. Polo и будет последовательно интегрировано во все модели ID. Таким образом, VW отвечает на критику предыдущих концепций, в которых преобладали сенсорные экраны, и возвращается к физическим элементам управления.