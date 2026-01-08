Volkswagen впервые показал интерьер нового электрического ID. Polo, давая представление о будущей архитектуре салона всего модельного ряда. В обновленный дизайн возвращены физические кнопки, и он основан на отзывах клиентов. Также интегрированы два больших дисплея – 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Тканевая отделка поверхностей на приборной панели и дверных вставках призвана подчеркнуть более высокий уровень качества. Впервые подсветка ID.Light распространяется не только на всю ширину приборной панели, но и на передние двери.
Есть и особая деталь, которую команда дизайнеров называет «тайным элементом»: одним нажатием кнопки на рулевом колесе или через информационно-развлекательную систему цифровые дисплеи приборной панели трансформируются в классические изображения панели Golf I 1980-х годов. Функция, несомненно, вызовет у некоторых автолюбителей ностальгические чувства.
VW фокусируется на четкой информации и лаконичной структуре меню. Больше кнопок для прямого управления, привычные для VW схемы работы и приятные тактильные ощущения призваны создать располагающую атмосферу. Новое поколение салона запускается с моделью ID. Polo и будет последовательно интегрировано во все модели ID. Таким образом, VW отвечает на критику предыдущих концепций, в которых преобладали сенсорные экраны, и возвращается к физическим элементам управления.