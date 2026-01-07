Это темная галактика, которая, несмотря на свою огромную массу, не образовала ни одной звезды.

Международная группа исследователей, используя космический телескоп «Хаббл», смогла доказать, что астрономический объект, получивший название Cloud‑9 (рус. «Облако 9»), действительно является так называемой темной галактикой. Объект расположен примерно в 14 миллионах световых лет от Земли и находится рядом со спиральной галактикой Мессье 94.

Это изображение показывает беззвездное поле вокруг «Облака-9». Фото: NASAПримечательным аспектом этого открытия является не наличие материи, а отсутствие звезд. Объект состоит из газа и темной материи, но, в отличие от обычных карликовых галактик, в нем не образовалось ни одной звезды. Существование таких «несостоявшихся галактик» является прямым доказательством стандартной космологической модели (Lambda-CDM), но никогда не было окончательно подтверждено наблюдениями.

Научное название «Облака 9» — RELHIC, аббревиатура от «Reionization-Limited H I Cloud». Оно состоит из облаков нейтрального водорода, захваченных гало из темной материи. Эти структуры считаются окаменелыми остатками ранних стадий формирования галактик.

Алехандро Бенитес-Лламбай из итальянского университета Милан-Бикокка возглавляет программу и описывает открытие в заявлении Европейского космического агентства как «историю несостоявшейся галактики». По словам ученого, в науке мы часто узнаем больше из неудач, чем из успехов. В данном случае само отсутствие звезд доказывает справедливость теоретических моделей.

Теория утверждает, что бесчисленные небольшие скопления темной материи образовались после Большого взрыва. В то время как газ накапливался, коллапсировал и образовывал звезды в более массивных гало, более мелкие объекты, такие как «Облако 9», не обладали необходимой массой. Космическая реионизация нагревала газ, препятствуя его достаточному охлаждению и конденсации для запуска звездообразования.

Открытие «Облака 9» — результат многолетней совместной работы и сочетания различных методов наблюдений. Газовое облако было впервые обнаружено с помощью пятисотметрового сферического телескопа (FAST) в китайской провинции Гуйчжоу. Радиотелескопы, такие как FAST и VLAR в американском штате Нью-Мексико, позволяют увидеть нейтральный водород, который остается невидимым для оптических телескопов.

Однако, чтобы доказать, что это действительно темная галактика, а не очень тусклая карликовая галактика, пришлось использовать космический телескоп «Хаббл». По данным NASA, до появления изображений «Хаббла» можно было утверждать, что наземные телескопы просто недостаточно чувствительны. Только изображения высокого разрешения, полученные с помощью усовершенствованной камеры для обзоров «Хаббла», окончательно подтвердили: там нет звёзд.