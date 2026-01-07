Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Телескоп Хаббл подтвердил существование беззвёздной галактики-призрака
Это темная галактика, которая, несмотря на свою огромную массу, не образовала ни одной звезды.

Международная группа исследователей, используя космический телескоп «Хаббл», смогла доказать, что астрономический объект, получивший название Cloud‑9 (рус. «Облако 9»), действительно является так называемой темной галактикой. Объект расположен примерно в 14 миллионах световых лет от Земли и находится рядом со спиральной галактикой Мессье 94.
Это изображение показывает беззвездное поле вокруг «Облака-9». Фото: NASAПримечательным аспектом этого открытия является не наличие материи, а отсутствие звезд. Объект состоит из газа и темной материи, но, в отличие от обычных карликовых галактик, в нем не образовалось ни одной звезды. Существование таких «несостоявшихся галактик» является прямым доказательством стандартной космологической модели (Lambda-CDM), но никогда не было окончательно подтверждено наблюдениями.

Научное название «Облака 9» — RELHIC, аббревиатура от «Reionization-Limited H I Cloud». Оно состоит из облаков нейтрального водорода, захваченных гало из темной материи. Эти структуры считаются окаменелыми остатками ранних стадий формирования галактик.

Алехандро Бенитес-Лламбай из итальянского университета Милан-Бикокка возглавляет программу и описывает открытие в заявлении Европейского космического агентства как «историю несостоявшейся галактики». По словам ученого, в науке мы часто узнаем больше из неудач, чем из успехов. В данном случае само отсутствие звезд доказывает справедливость теоретических моделей.

Теория утверждает, что бесчисленные небольшие скопления темной материи образовались после Большого взрыва. В то время как газ накапливался, коллапсировал и образовывал звезды в более массивных гало, более мелкие объекты, такие как «Облако 9», не обладали необходимой массой. Космическая реионизация нагревала газ, препятствуя его достаточному охлаждению и конденсации для запуска звездообразования.

Открытие «Облака 9» — результат многолетней совместной работы и сочетания различных методов наблюдений. Газовое облако было впервые обнаружено с помощью пятисотметрового сферического телескопа (FAST) в китайской провинции Гуйчжоу. Радиотелескопы, такие как FAST и VLAR в американском штате Нью-Мексико, позволяют увидеть нейтральный водород, который остается невидимым для оптических телескопов.

Однако, чтобы доказать, что это действительно темная галактика, а не очень тусклая карликовая галактика, пришлось использовать космический телескоп «Хаббл». По данным NASA, до появления изображений «Хаббла» можно было утверждать, что наземные телескопы просто недостаточно чувствительны. Только изображения высокого разрешения, полученные с помощью усовершенствованной камеры для обзоров «Хаббла», окончательно подтвердили: там нет звёзд.

#космос #астрономия #вселенная #галактика
Источник: esahubble.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
4
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dangerous
22:11
Гомогейцу "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю" всё равно - у него видеокарты нет, одна гомогейская зависть.
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Dangerous
22:09
Это игра как раз для местного психа "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю"........
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
Dangerous
22:06
Хватит одного Орешника для прекращения морозных мучений Суомцев...........
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
Mallory-blog
21:56
Предположение о том что автор снимает штаны после похода в туалет - крайне оптимистично.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter