Международная группа исследователей, используя космический телескоп «Хаббл», смогла доказать, что астрономический объект, получивший название Cloud‑9 (рус. «Облако 9»), действительно является так называемой темной галактикой. Объект расположен примерно в 14 миллионах световых лет от Земли и находится рядом со спиральной галактикой Мессье 94.
Примечательным аспектом этого открытия является не наличие материи, а отсутствие звезд. Объект состоит из газа и темной материи, но, в отличие от обычных карликовых галактик, в нем не образовалось ни одной звезды. Существование таких «несостоявшихся галактик» является прямым доказательством стандартной космологической модели (Lambda-CDM), но никогда не было окончательно подтверждено наблюдениями.
Научное название «Облака 9» — RELHIC, аббревиатура от «Reionization-Limited H I Cloud». Оно состоит из облаков нейтрального водорода, захваченных гало из темной материи. Эти структуры считаются окаменелыми остатками ранних стадий формирования галактик.
Алехандро Бенитес-Лламбай из итальянского университета Милан-Бикокка возглавляет программу и описывает открытие в заявлении Европейского космического агентства как «историю несостоявшейся галактики». По словам ученого, в науке мы часто узнаем больше из неудач, чем из успехов. В данном случае само отсутствие звезд доказывает справедливость теоретических моделей.
Теория утверждает, что бесчисленные небольшие скопления темной материи образовались после Большого взрыва. В то время как газ накапливался, коллапсировал и образовывал звезды в более массивных гало, более мелкие объекты, такие как «Облако 9», не обладали необходимой массой. Космическая реионизация нагревала газ, препятствуя его достаточному охлаждению и конденсации для запуска звездообразования.
Открытие «Облака 9» — результат многолетней совместной работы и сочетания различных методов наблюдений. Газовое облако было впервые обнаружено с помощью пятисотметрового сферического телескопа (FAST) в китайской провинции Гуйчжоу. Радиотелескопы, такие как FAST и VLAR в американском штате Нью-Мексико, позволяют увидеть нейтральный водород, который остается невидимым для оптических телескопов.
Однако, чтобы доказать, что это действительно темная галактика, а не очень тусклая карликовая галактика, пришлось использовать космический телескоп «Хаббл». По данным NASA, до появления изображений «Хаббла» можно было утверждать, что наземные телескопы просто недостаточно чувствительны. Только изображения высокого разрешения, полученные с помощью усовершенствованной камеры для обзоров «Хаббла», окончательно подтвердили: там нет звёзд.