Спецтехника компании Zoomlion на колесном ходу, оснащенная выдвижной стрелой, по форме очень похожа на мобильные пусковые установки для запуска ядерных ракет Dongfeng 41.

Ядерная ракета на шоссе привлекает внимание, что нежелательно, когда нужно скрыть местоположение межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому китайские военные полагаются на камуфляж. В данном случае это не совсем сработало: китайские пользователи разглядели то, что на самом деле скрывалось под желтым брезентом.

Фото: WeiboНа первый взгляд, камуфляж не так уж плох: по форме пусковые установки для баллистических ракет очень похожи на телескопические краны. На брезенте заметно название Zoomlion, китайского производителя строительной техники. На нем также есть надпись «QY150». Это обозначение модели телескопического крана Zoomlion грузоподъемностью 150 тонн.

Кран Zoomlion QY150. Фото: Danki Ventures Limited Пусковая установкаУ замеченного грузовика по восемь колёс с каждой стороны. У Zoomlion QY150, однако, всего по шесть колёс с каждой стороны.

Фото: WeiboСудя по форме и конфигурации осей, под брезентом, вероятно, скрывается Dongfeng 41 (DF-41). Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая может запускаться с мобильной платформы на базе грузовика (транспортно-пусковая установка). DF-41 поступила на вооружение в 2017 году, но ее демонстрация состоялась лишь на военном параде в 2019 году.

Ожидается, что дальность действия ракеты достигнет 15 000 км. Она рассчитана на несение нескольких боеголовок с разделяющимися головками. При максимальной полезной нагрузке она может нести 10 ядерных боеголовок, каждая мощностью 150 килотонн, или 8 боеголовок мощностью 250 килотонн каждая. Для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 13 килотонн.

Ракета DF-41, размещенная на пусковых установках, является ключевым компонентом ядерной стратегии Китая, наряду с подводными лодками и шахтами в качестве пусковых платформ. Хотя подводные лодки могут оставаться незамеченными в море в течение нескольких месяцев, они дороги и строятся медленнее, чем пусковые установки. Проблема с шахтами заключается в том, что их местоположение фиксировано и не может оставаться в тайне в эпоху постоянного спутникового наблюдения — это означает, что противник точно знает, куда нанести удар, чтобы предотвратить потенциальный запуск ядерной ракеты.

Мобильные пусковые установки, с другой стороны, могут быть развернуты по всей стране. Их можно размещать в неприметных ангарах или в неиспользуемых железнодорожных и автомобильных тоннелях.

Предположительно, замаскированные под кран установки не предназначены для размещения в промышленных зонах или вблизи строительных площадок до получения приказа на запуск. Вероятно, маскировка используется только при перемещении DF-41, то есть для перевозки ракет с одного места на другое, чтобы привлечь меньше внимания и избежать скопления зевак.