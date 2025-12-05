Судно одновременно напоминает и подводную лодку, и тримаран.

В конце октября на спутниковых снимках с китайкой верфи было замечено необычное, частично укрытое брезентом, судно. Его форма вызвала много вопросов. Теперь впервые появилась фотография судна, на которой оно показано сбоку.

Первое фото загадочного китайского корабля сбоку. Источник: Weibo

Официальной информации о корабле нет, даже названия. На фотографии он расположен перед другим судном, носом влево. Видимая часть корабля по форме напоминает подводную лодку. На корме, например, заметна боевая рубка. Это тоже весьма необычно, поскольку рубки, как правило, располагаются в носовой или средней части подводных лодок.

То, что судно похоже на гибрид тримарана и подводной лодки, вероятно, не случайно. В нескольких местах на корпусе и на боевой рубке есть белые отметки. Они обычно используются на кораблях и подводных лодках для обозначения глубины корпуса. На этом судне маркировка глубины на боевой рубке доходит до самого верха. Над ней возвышаются только антенна и мачта. Это довольно чётко указывает на то, что судно является полупогружным.

У таких судов большая часть корпуса находится под водой, но не вся. Идея заключается в том, что это делает судно менее заметным в воде и затрудняет его обнаружение радарами. В то же время, оно дешевле и сложнее, чем настоящая подводная лодка. Такие конструкции часто используются картелями для контрабанды. Такие суда известны как наркоподлодки.

Корма китайского судна, по-видимому, оснащена реактивным движителем. Этот тип используется на современных подводных лодках и торпедах. Характерной особенностью является сужающееся кольцо движителя в кормовой части.

На высоких скоростях реактивные движители создают меньше заметной кавитации, чем обычные винты. Это эффект, при котором пузырьки образуются и рассеиваются в воде. Это довольно «громкий» звук, поэтому кавитацию можно легко обнаружить с помощью гидролокаторов и подводных датчиков даже на больших расстояниях.

Таким образом, китайская подводная лодка может быть спроектирована так, чтобы с минимальным шумом достигать цели, а затем погружаться. Небольшие размеры корпуса повышают устойчивость на высоких скоростях на поверхности. Они также приподнимают основной корпус над водой, уменьшая сопротивление.

Эта возможная конструкция подтверждает теорию о том, что подводная лодка может быть «кораблем-арсеналом». Её единственной целью было бы достижение цели и запуск большого количества ракет. Рендеры китайских пользователей иллюстрируют, как это может выглядеть:

То есть корабль может быть оснащён вертикальными пусковыми установками (ВПУ) для запуска, например, противокорабельных ракет. На новой фотографии не видно никаких признаков ВПУ. Однако это не означает, что их нет или их невозможно установить в будущем.

Если судно действительно является кораблем-арсеналом, можно предположить, что оно беспилотное. В беспилотном режиме судно может, например, оставаться под водой в определённом районе, выжидая противника. При его обнаружении противника судно может всплыть и атаковать автономно или дистанционно по команде.