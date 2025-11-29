Система будет состоять из наземного и космического сегментов, включая спутники раннего предупреждения, которые будут сообщать о полете баллистических или гиперзвуковых ракет.

Космические силы США заключили контракты с компаниями на разработку прототипов ракет-перехватчиков для противодействия опасностям в космосе. Соответствующая система «Золотой купол» была анонсирована президентом Дональдом Трампом в январе 2025 года. Предполагается, что это будет многопрофильная система противоракетной обороны. «Купол» будет состоять из наземного и космического сегментов, включая спутники раннего предупреждения, которые должны сообщать о полете баллистических или гиперзвуковых ракет.

Первое финансирование разработки «Золотого купола» в размере 25 миллиардов долларов уже получено. В последние дни американские СМИ опубликовали информацию о заключении контрактов на прототипы космических перехватчиков. Согласно заявлению Космических сил США, объявления о заключенных контрактах на сумму менее 9 миллиардов долларов не подлежат публикации на сайте Военного министерства.

«Эти контракты представляют собой значительный шаг вперед в усилиях Пентагона по отслеживанию и уничтожению ракет и включают в себя прототипы космических перехватчиков и связанных с ними систем», — сообщает Reuters.

О самой технологии известно немного. Издание Breaking Defense сообщает, что отрасль может разработать средства противодействия баллистическим ракетам на разгонном участке траектории — как в атмосфере, так и за её пределами, в космосе. Для обнаружения и нацеливания ракет также требуется группировка спутников раннего предупреждения и эффективная система связи и принятия решений.

Космические силы США не комментируют вопрос о подрядчиках, выбранных для сотрудничества. Однако крупнейшие оборонные компании США анонсировали свои решения несколько месяцев назад. Компания Lockheed Martin объявила о демонстрации ракет-перехватчиков в 2028 году. Northrop Grumman также планирует предложить технологию ракет-перехватчиков.