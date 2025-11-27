Сайт Конференция
kosmos_news
Польша проведет переговоры со шведской Saab о покупке трёх подводных лодок типа A26
Сумма потенциальной сделки оценивается в 2 млрд евро. Польше срочно нужны лодки, оснащенные крылатыми ракетами.

Министерство обороны Польши неоднократно заявляло о намерении вооружить свои будущие подводные лодки крылатыми ракетами. Сообщалось, что субмарины должны иметь возможность погружаться на глубину более 200 метров и быть оснащены крылатыми и противокорабельными ракетами. Одним из лидеров в этой индустрии считается шведская Saab. Напомним, в начале ноября компания даже представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций.

Иллюстрация: SaabМинистерство обороны Польши 26 ноября объявило о начале эксклюзивных переговоров с Saab о приобретении трёх подводных лодок A26 на сумму чуть более 2 миллиардов евро.

«Швеция предложила лучшие условия как с точки зрения сроков поставки, так и возможностей технологического сотрудничества. Она также взяла на себя обязательство закупить у Польши вооружение, включая спасательное судно», — пояснил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, с 2027 года в составе ВМС Польши появится «временная» подводная лодка, вероятно, класса A19 (Götland). Более того, Варшава первой получит A26, поставка которой запланирована на 2030 год, на год раньше шведской. Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон заявил, что их «предложение, то есть подводные лодки, адаптированные для Балтийского моря, — идеальный выбор для поляков».

Пока неизвестно, были ли учтены Варшавой другие соображения при принятии решения. 14 ноября агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер активно пытался повлиять на решение Польши в пользу Saab. Причина очевидна: британская судостроительная компания «Babcock» станет одним из партнёров, участвующих в шведской заявке, сообщил источник информационному агентству.

Напомним, что подводная лодка A26 длиной 65,5 метра, диаметром 6,75 метра и подводным водоизмещением 2200 тонн будет оснащена новым воздухонезависимым двигателем Stirling Mk3. Оснащённая 533-мм и 400-мм торпедными аппаратами, она сможет запускать подводный беспилотник (UVV). Кроме того, она сможет перевозить до 61 человека. Что касается потенциальной возможности оснащения крылатыми ракетами, то на данный момент информация по этому вопросу не опубликована.

#польша #вмс #подводная лодка #saab #a26
Источник: reuters.com
