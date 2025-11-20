Миссия Perseverance — найти следы жизни на Марсе, и марсоход обнаружил визуально выделяющийся камень, который может быть метеоритом.

Марсоход Perseverance обнаружил и исследовал необычный на вид камень на Марсе. Как сообщает NASA, сочетание железа и никеля позволяет предположить, что данный объект — метеорит, прилетевшим из другой части Солнечной системы.

Во время исследования района в кратере Езеро, где Perseverance совершил посадку в феврале 2021 года, марсоход обнаружил камень необычной формы, который привлек внимание исследователей NASA. Камень, который NASA окрестило «Phippsaksla», выделяется своей высокой, почти скульптурной формой и значительно отличается от довольно плоских, фрагментированных камней в окружающей местности. Его диаметр составляет около 80 сантиметров. Perseverance проанализировал его состав с помощью прибора Supercam. Этот инструмент исследует камни и грунты с помощью камер, лазеров и спектрометров, измеряющих свойства отраженного света.

В камне присутствуют элементы, типичные для железо-никелевых метеоритов. Эти породы образуются глубоко внутри крупных астероидов. Сплавы никеля и железа также считаются одними из основных компонентов ядра Земли. Исходя из его химического состава, можно предположить, что порода имеет не марсианское происхождение, а прилетела из другой части Солнечной системы. Это не первый случай обнаружения марсоходом столь «экзотического» камня: Curiosity уже идентифицировал многочисленные железо-никелевые метеориты в кратере Гейла.

Теперь же, возможно, был обнаружен такой фрагмент вне кратера на поверхности, предположительно сформированной ударными процессами. Однако команде необходимо провести дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить, что «Phippsaksla» – это метеорит.