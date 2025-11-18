Такая опция есть в новой бета-версии iOS 26.2. Японский закон обязывает Apple поддерживать другие голосовые помощники на iPhone.

Весной 2024 года Apple анонсировала полностью обновлённый голосовой помощник, основанный преимущественно на искусственном интеллекте. Вскоре после этого производитель iPhone был вынужден признать, что редизайн Siri зашёл в тупик, и специалистам пришлось разрабатывать всё заново.

Первоначально планировалось, что Siri на базе ИИ появится осенью 2024 года. Теперь известно, обновлённая версия выйдет в 2026 году. Однако к тому времени Apple, возможно, уже потеряет множество пользователей Siri из-за конкурентов.

С новой бета-версии iOS 26.2 iPhone вскоре смогут получать доступ к другим голосовым помощникам с помощью сочетаний клавиш. Функцию кнопки питания или кнопки действия можно будет изменить соответствующим образом. Нажатие соответствующей кнопки может запустить Google Gemini, Amazon Alexa или голосового помощника ChatGPT.

В настоящее время изменить функции кнопок на iPhone невозможно. Удерживание кнопки питания активирует Siri. Настроить эту функцию для запуска другого голосового помощника пока нельзя. Однако в документации для разработчиков, что эта функция пока доступна только пользователям iPhone в Японии. Там такая настраиваемая функция назначения кнопок обязательна в соответствии с законодательством.

Такое регулирование напоминает законодательство ЕС, которое в последние годы навязывало Apple множество подобных функций. Поэтому вполне вероятно, что свободный выбор голосовых помощников появится и в ЕС. В ближайшие недели станет ясно, смогут ли пользователи iPhone в Европе отказаться от Siri. Ожидается, что обновление операционной системы выйдет до рождественских праздников этого года.