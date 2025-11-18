Весной 2024 года Apple анонсировала полностью обновлённый голосовой помощник, основанный преимущественно на искусственном интеллекте. Вскоре после этого производитель iPhone был вынужден признать, что редизайн Siri зашёл в тупик, и специалистам пришлось разрабатывать всё заново.
Первоначально планировалось, что Siri на базе ИИ появится осенью 2024 года. Теперь известно, обновлённая версия выйдет в 2026 году. Однако к тому времени Apple, возможно, уже потеряет множество пользователей Siri из-за конкурентов.
С новой бета-версии iOS 26.2 iPhone вскоре смогут получать доступ к другим голосовым помощникам с помощью сочетаний клавиш. Функцию кнопки питания или кнопки действия можно будет изменить соответствующим образом. Нажатие соответствующей кнопки может запустить Google Gemini, Amazon Alexa или голосового помощника ChatGPT.
В настоящее время изменить функции кнопок на iPhone невозможно. Удерживание кнопки питания активирует Siri. Настроить эту функцию для запуска другого голосового помощника пока нельзя. Однако в документации для разработчиков, что эта функция пока доступна только пользователям iPhone в Японии. Там такая настраиваемая функция назначения кнопок обязательна в соответствии с законодательством.
Такое регулирование напоминает законодательство ЕС, которое в последние годы навязывало Apple множество подобных функций. Поэтому вполне вероятно, что свободный выбор голосовых помощников появится и в ЕС. В ближайшие недели станет ясно, смогут ли пользователи iPhone в Европе отказаться от Siri. Ожидается, что обновление операционной системы выйдет до рождественских праздников этого года.