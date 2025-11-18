Беспилотник получил обновленную конструкцию, в том числе изменилась форма крыла и задняя часть фюзеляжа.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал AviaNews, Россия на международной авиационно-космической выставке Dubai AirShow 2025 в ОАЭ показала модель беспилотного варианта Су-75. Этот российский малозаметный истребитель пятого поколения активно продвигался за рубежом и в первую очередь предназначался для экспорта — как альтернатива американскому истребителю F-35. Поэтому неудивительно, что на выставке был показан и беспилотный вариант Су-75.

Беспилотный вариант Су-75 (на переднем плане) и стандартный одноместный вариант (в левом углу). Источник: ОАКБеспилотный вариант был впервые представлен еще в 2022 году. Теперь он получил обновленную конструкцию, в том числе изменения в конструкции крыла и задней части фюзеляжа. Известно, что работа над беспилотной версией Су-75 велась с ранних стадий проектирования истребителя.

Беспилотная версия может создаваться параллельно с одноместным самолетом. Су-75 имеет модульную конструкцию, что не только упрощает его конфигурацию и модификацию, но и открывает возможность использования компонентов, выбранных потенциальными заказчиками.

Поэтому решения для беспилотной версии разрабатываются и в рамках создания пилотируемых прототипов. Одним из них является система искусственного интеллекта, призванная помогать пилоту во время выполнения заданий и даже выполнять функции «второго пилота». Высокие темпы разработки беспилотной модели обусловлены использованием множества готовых решений и компонентов.

Ранее на проходящей выставке Dubai AirShow был замечен экспортный вариант Су-57Э с «Изделием 30», то есть новым двигателем АЛ-51Ф1.