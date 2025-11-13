Это электромобиль, на примере которого демонстрируются эволюция фирменного стиля и новые технологии, которые начнут внедрять в серийные модели в 2027 году.

С концептом Polygon Peugeot представляет футуристический взгляд на автомобили будущего. Прототип относительно компактен (менее четырёх метров в длину) и, по заявлению производителя, уже демонстрирует технологии и дизайн, которые бренд планирует внедрить в качестве стандартного оснащения своих моделей с 2027 года.

В центре внимания — новая система рулевого управления: так называемый блок управления Hypersquare использует технологию Steer-by-Wire, устраняя механическую связь между рулём и колёсами.

«Более века автопроизводители устанавливали традиционные круглые рулевые колеса. Мы в Peugeot хотим порвать с этой традицией и переосмыслить рулевое колесо с помощью Hypersquare», — объясняет Ален Фейви, генеральный директор бренда.

Во время презентации Фейви охарактеризовал эту систему как «сердце нового поколения кокпита PEUGEOTi». С Polygon даже минимального поворота рулевого колеса на высоких скоростях достаточно для точной регулировки направления движения. Таким образом, сложные маневры, особенно при парковке, должны уйти в прошлое.В салоне заметны новые особенности Polygon: лобовое стекло расположено дальше вперёд и простирается до крыши, а большие стеклянные элементы обеспечивают лучшее освещение. Более того, традиционные экраны отсутствуют: вместо этого вся информация об автомобиле проецируется на лобовое стекло в поле зрения водителя с помощью микросветодиодной панели. Благодаря этой панели владельцы также могут просматривать важную информацию, например, уровень заряда аккумулятора, находясь снаружи автомобиля.Салон полностью настраиваемый и модульный. Сиденья изготовлены с помощью 3D-печати. Рулевое колесо Hypersquare, колпаки и элементы приборной панели также взаимозаменяемы. Даже колёса и колпаки можно персонализировать: технология лазерной гравировки Goodyear позволяет наносить цветные рисунки, а технология шин SightLine отображает их состояние в режиме реального времени на лобовом стекле. Кроме того, сокращение количества дверей типа «крыло чайки», уменьшение компонентов кузова и использование переработанных материалов должны способствовать созданию более легкого и долговечного автомобиля.