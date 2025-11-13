Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Peugeot представила концепт компактного футуристического автомобиля Polygon
Это электромобиль, на примере которого демонстрируются эволюция фирменного стиля и новые технологии, которые начнут внедрять в серийные модели в 2027 году.

С концептом Polygon Peugeot представляет футуристический взгляд на автомобили будущего. Прототип относительно компактен (менее четырёх метров в длину) и, по заявлению производителя, уже демонстрирует технологии и дизайн, которые бренд планирует внедрить в качестве стандартного оснащения своих моделей с 2027 года.
В центре внимания — новая система рулевого управления: так называемый блок управления Hypersquare использует технологию Steer-by-Wire, устраняя механическую связь между рулём и колёсами.

«Более века автопроизводители устанавливали традиционные круглые рулевые колеса. Мы в Peugeot хотим порвать с этой традицией и переосмыслить рулевое колесо с помощью Hypersquare», — объясняет Ален Фейви, генеральный директор бренда.

Во время презентации Фейви охарактеризовал эту систему как «сердце нового поколения кокпита PEUGEOTi». С Polygon даже минимального поворота рулевого колеса на высоких скоростях достаточно для точной регулировки направления движения. Таким образом, сложные маневры, особенно при парковке, должны уйти в прошлое.
В салоне заметны новые особенности Polygon: лобовое стекло расположено дальше вперёд и простирается до крыши, а большие стеклянные элементы обеспечивают лучшее освещение. Более того, традиционные экраны отсутствуют: вместо этого вся информация об автомобиле проецируется на лобовое стекло в поле зрения водителя с помощью микросветодиодной панели. Благодаря этой панели владельцы также могут просматривать важную информацию, например, уровень заряда аккумулятора, находясь снаружи автомобиля.
Салон полностью настраиваемый и модульный. Сиденья изготовлены с помощью 3D-печати. Рулевое колесо Hypersquare, колпаки и элементы приборной панели также взаимозаменяемы. Даже колёса и колпаки можно персонализировать: технология лазерной гравировки Goodyear позволяет наносить цветные рисунки, а технология шин SightLine отображает их состояние в режиме реального времени на лобовом стекле. Кроме того, сокращение количества дверей типа «крыло чайки», уменьшение компонентов кузова и использование переработанных материалов должны способствовать созданию более легкого и долговечного автомобиля.
#автомобили #peugeot #polygon
Источник: motor1.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
3
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
3
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
2
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C обнаружен указывающий на наличие жизни элемент
1
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
1
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Российские вкладчики резко переориентировались на валютные депозиты
+

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
64
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
19
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
79
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
99
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
6
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
2
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
2

Сейчас обсуждают

MATE___
09:17
Pop os легковесный? Это с окружением GNOME-то?
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
ИСКАНДЕР
09:16
А что тебе не нравиться? Ну создадут они для каждого дома домовой чат в максе и что? Не хочешь - не заходи туда, иди ножками или через госуслуги обращайся. Такое ощущение, что тебя лично заставляют эт...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:14
Как раз твоя
Страны Северной Европы объединяются для совместных закупок БПЛА
[IRanPast]
09:11
Какие статьи - такие и комментарии
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
ИСКАНДЕР
09:06
А тут смотри, новость про ЕС и контроль наличности у них https://overclockers.ru/blog/Inthenews/show/243090/Evropa-vvodit-zhestkij-kontrol-nad-oborotom-kriptovaljuty-i-nalichnyh-deneg вот она свобода,...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
Михаил Лукиных
09:06
Стареть то стареют, только на работе это никак не сказывается. Кроме того, на плате написано 100% конденсаторы с твердым полимером
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Дмитрий Патрушев
08:28
Чумбан, лучше завещай свой труп науке, пусть они тебя разберут на запчасти
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
evilmatriks
08:27
А может нахер сходит, со своими требованиями. Кто в чем хочет, в том и сидит. Принуждение... а темболее "требование" в "свободном" государстве, где свободы закреплены в конституции, как бы смешно это ...
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
гей фашист сатанист
08:18
Интересно стало подцепить к m2 через такую хрень и sata/ide переходник ide-шный винт Смотри, что есть на AliExpress! REM.AI Адаптер M2 к SATA 5/6 портов за 1 236 ₽ - уже со скидкой -24% https://ali.c...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
гей фашист сатанист
08:09
Говно нет, соревновательные да
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter