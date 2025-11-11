С помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба исследователи провели наблюдение на расстоянии 54 световых лет от Земли, которое ставит под сомнение прежние предположения о химии планет.

Группа астрономов обнаружила в глубоком космосе газ, существование которого в такой форме считается научной загадкой. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил фосфин в атмосфере холодного коричневого карлика Wolf 1130C.

Изображение тройной звездной системы Wolf 1130ABCОткрытие, проведённое под руководством профессора Адама Бургассера из Калифорнийского университета, противоречит большинству предыдущих наблюдений JWST. Фосфин — токсичная и взрывоопасная молекула, выделяемая на Земле анаэробными процессами, то есть разложением органического материала. По этой причине он долгое время считался возможным биосигналом, указывающим на наличие жизни в атмосферах экзопланет.

Неожиданностью стало не само открытие. В конце концов, этот газ также присутствует в атмосферах газовых гигантов — Юпитера и Сатурна. Удивительна его высокая концентрация — около 100 частей на миллиард.

Теоретические ожидания, основанные на химических моделях, предсказывали обилие фосфина в коричневых карликах и экзопланетах. Фактически, большинство измерений JWST на сопоставимых объектах показали значительное обеднение этого газа, что поставило под сомнение эти модели.

Объект Wolf 1130C, расположенный в созвездии Лебедя, фактически соответствует теоретическим предсказаниям относительно содержания фосфина. Это делает его важнейшей лабораторией для исследователей, изучающих примитивную космическую химию.

Данное наблюдение имеет далеко идущие последствия для астробиологии и поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы. Обнаружение фосфина на Wolf 1130C подтверждает аргумент о том, что этот газ не может считаться неопровержимым доказательством биологической активности.

Это открытие стало косвенным научным дополнением к спорам, разгоревшимся в 2020 году вокруг предполагаемого обнаружения фосфина в атмосфере Венеры. В то время СМИ рассуждали о следах жизни в венерианских облаках.

Результаты исследования имеют важнейшее прикладное значение для изучения химии атмосферы в экстремальных условиях. Точное понимание процессов формирования на объектах, подобных Wolf 1130C, станет фундаментальной предпосылкой для использования фосфина в качестве надёжного индикатора при поиске жизни на планетах земной группы за пределами нашей Солнечной системы.