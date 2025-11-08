Французский флот готовится к испытаниям многоцелевой модульной пусковой установки (ММПУ) компании Naval Group, обеспечивающей защиту надводного корабля на расстоянии до 8 км.

Помимо «традиционных» угроз (ракет, торпед и т. д.), военный корабль теперь должен противостоять потенциальным интенсивным атакам беспилотников (надводных, воздушных или подводных). Очевидно, что запуск ракеты класса «земля-воздух» стоимостью в несколько сотен тысяч долларов для уничтожения недорогого дистанционно управляемого боеприпаса, такого как БПЛА, вероятно, не самое эффективное решение, даже если оно позволяет обеспечить эффективную защиту фрегата и его экипажа в чрезвычайной ситуации.

Для противодействия таким «асимметричным» угрозам Naval Group разработала многоцелевую модульную пусковую установку (ММПУ), обеспечивающую защиту надводного корабля «на ближней дистанции», то есть на расстоянии до 8 км.

Она подходит для прибрежных условий и ограниченных вод, где корабли уязвимы к многофакторным и асимметричным угрозам. Эти экспоненциально растущие угрозы многогранны, особенно с появлением беспилотников, поясняет Naval Group.

На практике ММПУ объединяет несколько пусковых установок боеприпасов или ложных целей в единую систему, используемую для борьбы с четко определенной угрозой. Это разработка знаменует собой конец традиционного подхода «одна пусковая установка на тип оружия», резюмирует компания.

ММПУ состоит из нескольких сменных модулей боеприпасов, которые могут быть переконфигурированы в соответствии с оперативными потребностями. Таким образом, она может запускать ракеты, глубинные бомбы, ложные цели и даже беспилотники. Идея заключается в том, чтобы реагировать на различные типы угроз «соразмерно их стоимости».

Система совместима с различными способами запуска (пиротехнический, пневматический, катапультный), может работать автономно или управляться корабельной системой управления боем. Кроме того, загрузка и перезарядка модулей боеприпасов спроектированы таким образом, чтобы их было легко загружать даже в море.

Систему протестируют в январе следующего года в рамках наземных испытаний. Затем установка будет протестирована на борту французского корабля, откуда она будет «поражать неподвижные и движущиеся цели», сообщила Naval Group.