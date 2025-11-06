Ранее новый мэр Мамдани обвинял Израиль в «преступлениях» в секторе Газа.

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, первый мусульманин, занявший этот пост, подвергается резкой критике со стороны израильских политиков за свои антиизраильские высказывания. А некоторые политики обвиняют Мамдани в близости к ХАМАС, антисемитизме и популизме.

Министр иностранных дел Израиля Амихай Чикли, ответственный за вопросы диаспоры и борьбу с антисемитизмом, призвал евреев Нью-Йорка эмигрировать в Израиль после победы на выборах кандидата от леворадикальной Демократической партии.

«Город, который когда-то был символом глобальной свободы, передал ключи стороннику ХАМАС», — написал Чикли 5 ноября на платформе X.

Он призвал евреев Нью-Йорка серьёзно задуматься о «строительстве нового дома для себя в Израиле». В Нью-Йорке проживает около 1,3 миллиона евреев — это крупнейшая еврейская община за пределами Израиля. Город «никогда не будет прежним после избрания Мамдани, особенно для его еврейской общины», заявил Чикли.

Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка 4 ноября. 34-летний «демократ-социалист» уверенно обошёл кандидата, поддерживаемого Трампом, Эндрю Куомо. Мамдани принадлежит к левому крылу Демократической партии.

Хотя Мамдани демонстративно подтвердил право Израиля на существование незадолго до выборов, его противоречивые заявления об Израиле оскорбили многих евреев Нью-Йорка. Мамдани обвиняет Израиль в «преступлениях» против палестинцев в секторе Газа.

В среду другие израильские политики присоединились к Чикли, выдвинув аналогичные обвинения. Оппозиционный политик Авигдор Либерман написал, что Нью-Йорк «избрал мэром расиста, популиста и открытого шиита-исламиста». Министр безопасности Итамар Бен Гвир, сторонник крайне правых взглядов, заявил, что «антисемитизм восторжествовал над здравым смыслом». Мамдани, по его словам, «сторонник ХАМАС, враг Израиля и отъявленный антисемит».