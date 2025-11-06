Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка эмигрировать после победы Мамдани на выборах мэра
Ранее новый мэр Мамдани обвинял Израиль в «преступлениях» в секторе Газа.

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, первый мусульманин, занявший этот пост, подвергается резкой критике со стороны израильских политиков за свои антиизраильские высказывания. А некоторые политики обвиняют Мамдани в близости к ХАМАС, антисемитизме и популизме.
Министр иностранных дел Израиля Амихай Чикли, ответственный за вопросы диаспоры и борьбу с антисемитизмом, призвал евреев Нью-Йорка эмигрировать в Израиль после победы на выборах кандидата от леворадикальной Демократической партии.

«Город, который когда-то был символом глобальной свободы, передал ключи стороннику ХАМАС», — написал Чикли 5 ноября на платформе X.

Он призвал евреев Нью-Йорка серьёзно задуматься о «строительстве нового дома для себя в Израиле». В Нью-Йорке проживает около 1,3 миллиона евреев — это крупнейшая еврейская община за пределами Израиля. Город «никогда не будет прежним после избрания Мамдани, особенно для его еврейской общины», заявил Чикли.

Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка 4 ноября. 34-летний «демократ-социалист» уверенно обошёл кандидата, поддерживаемого Трампом, Эндрю Куомо. Мамдани принадлежит к левому крылу Демократической партии.

Хотя Мамдани демонстративно подтвердил право Израиля на существование незадолго до выборов, его противоречивые заявления об Израиле оскорбили многих евреев Нью-Йорка. Мамдани обвиняет Израиль в «преступлениях» против палестинцев в секторе Газа.

В среду другие израильские политики присоединились к Чикли, выдвинув аналогичные обвинения. Оппозиционный политик Авигдор Либерман написал, что Нью-Йорк «избрал мэром расиста, популиста и открытого шиита-исламиста». Министр безопасности Итамар Бен Гвир, сторонник крайне правых взглядов, заявил, что «антисемитизм восторжествовал над здравым смыслом». Мамдани, по его словам, «сторонник ХАМАС, враг Израиля и отъявленный антисемит».

#сша #политика #нью-йорк
Источник: trtworld.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
8
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
5
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Топологическая квантовая батарея может изменить подход к хранению энергии
+
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
1
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
В Госдуме в преддверии холодов напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателей во дворах
3
В начале ноября AMD и Intel начали повышать цены на свои процессоры предыдущих поколений
3

Популярные статьи

Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
31
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
3
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
186
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
3
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
2
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
+

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
09:52
По мне так всем следящим за астрономическими событиями людям очевидно, что это комета
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
Johan_WTF
09:51
Пусть призовёт евреев всего мира эмигрировать в израиль, желательно до 2029 года
Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка эмигрировать после победы Мамдани на выборах мэра
typym6ek
09:49
Пока телега и ватсап работает, я эту шляпу не поставлю. Для звонков у меня 45000 минут в месяц тариф.
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
Олег бицепс
09:28
да ваще труба. эти болты просто мертвые. ваще не варик открутить. а резьбу срывать не охото. и молотком по отвертке стучал и грел нимного- нифига. вот решил вд заказать но очкую что бодяга бесполезная...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Sergey Kukharenko
09:28
А зачем что то придумывать для базы, если есть готовый вариант? Терминатор же тоже построен на базе танка, т90, если не ошибаюсь. У Милрем есть и абсолютно свои разработки, только чуть меньшего размер...
Эстония представила беспилотный истребитель танков Type-X RCV
Куйбышев
09:21
На немецком амазоне они в 3-4 раза дороже. Шишка, нах тебе оригинал, это говно с озона тоже работает
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Олег бицепс
09:17
братиша,ну типа вот это за 300рэ оригинал?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Куйбышев
09:17
С оригиналом ты будешь меньше орать. Когда ржавую гайку будешь откручивать, а не то, что ты подумал, маленький извращенец.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Error 404
09:13
Какой-то нездоровый хайп... Влетела каменюга из глубин космоса в СС и началось. Да это родственники хххлов с Нибиру прилетели, перемогу делать над мацкалями.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
Redneck_prm
09:07
Пациент открывает для себя неизведанную территорию, потому путается в показаниях... 1. Мажорная версия в линуксе поднимается по воле левой пятки Линуса. Ибо разработка ядра не следует semver, и ожид...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter