Таким образом VW стремится не отставать от китайских конкурентов в области автономного вождения.

В гонке за развитие технологий автономного вождения концерн Volkswagen намерен разрабатывать ключевые чипы для этой технологии в Китае. Таким образом, VW берёт под свой контроль «ключевую технологию, которая определит будущее интеллектуального вождения», заявил генеральный директор Оливер Блюм в Шанхае на открытии Китайской международной импортной выставки (CIIE).

Carizon, совместное предприятие Cariad, дочерней компании VW, занимающейся разработкой программного обеспечения, и китайского специалиста по системам автономного вождения Horizon Robotics, разработает чип, который будет обрабатывать данные с камер и датчиков для управления автомобилем. VW ожидает поставки в течение ближайших трёх-пяти лет. По словам члена совета директоров Cariad Питера Боша, Carizon впервые разрабатывает не только программное обеспечение для автономного вождения, но и чип на базе искусственного интеллекта.

Заявление компании было сделано на фоне кризиса в сфере производства микросхем, вызванного разногласиями с компанией Nexperia. Голландская компания в основном производит стандартные микросхемы, используемые в больших количествах в автомобильной промышленности. Запрет Китая на экспорт микросхем Nexperia и опасения по поводу перебоев с поставками влияют на европейских производителей и подчёркивают их зависимость от этой высокотехнологичной продукции.

Разрабатывая собственные микросхемы, VW стремится конкурировать с китайскими производителями в области автономного вождения. На крупнейшем в мире автомобильном рынке, где доля немецких брендов неуклонно сокращается, местные производители вырываются вперёд, опережая иностранных конкурентов в области систем помощи водителю. Известные технологические компании помогают крупным брендам в разработке систем помощи водителю или уже сами участвуют в автомобильном бизнесе, например, производитель смартфонов Xiaomi.

Системы помощи водителю подразделяются на пять уровней — от круиз-контроля (первый уровень) до полностью автономного вождения (пятый уровень). В Китае бренды в настоящее время работают над повышением уровня до третьего — уровня, на который ориентируется VW со своим чипом. На этом уровне водитель сможет временно передать управление автомобилю в определённых ситуациях.