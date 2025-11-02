Барак Обама сейчас ведёт предвыборную кампанию в преддверии выборов в Вирджинии и Нью-Джерси и обвиняет Трампа в ухудшении жизни обычных американцев.

Бывший президент США Барак Обама (2009–2017 гг.) агитировал за кандидатов от Демократической партии в преддверии долгожданных выборов в штатах Вирджиния и Нью-Джерси и предупредил об опасностях для американской демократии при президенте Дональде Трампе.

«Нью-Джерси, пора направить Америку в правильном направлении», — заявил он в субботу, 1 ноября, в Ньюарке.

Фото: REUTERSВ Нью-Джерси кандидат от Демократической партии на пост губернатора Эбигейл Спанбергер значительно опережает в опросах своего соперника-республиканца Уинсом Эрл-Сирс. В Вирджинии обостряется борьба между демократом Мики Шеррилл и бизнесменом Джеком Чиаттарелли. Эти выборы рассматриваются как предвестник промежуточных выборов в Конгресс в следующем году.

В своих предвыборных речах Обама критиковал политику Трампа. Республиканец не предложил никаких решений таких проблем, как высокая инфляция, рост цен на энергоносители и цены на недвижимость.

«Экономика стала лучше для вас? Для Трампа и его семьи она, безусловно, улучшилась», — сказал Обама.

По словам экс-президента, «для обычных семей стоимость жизни не снизилась, а выросла — благодаря этой хаотичной политике пошлин». Также есть основания для беспокойства по поводу демократии в США, заявил бывший президент во время своего выступления в Ньюарке.

«Нам не нужно строить догадки об опасностях для нашей демократии — они существуют», — сказал он.

Обама также раскритиковал республиканцев в Конгрессе, которые отказались «перечить президенту». Он выразил обеспокоенность Верховным судом США, который «не проявляет готовности пресекать злоупотребления этой администрации».