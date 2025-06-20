Климатологи связывают это с продолжающимися рекордными выбросами CO2 и других парниковых газов, включая метан.

Более 60 ведущих климатологов в своем докладе, цитируемом BBC, предупредили, что если глобальные выбросы углекислого газа сохранятся на нынешнем уровне, температура на Земле вырастет более чем на 1,5 градуса Цельсия всего за три года.



На этой неделе в Токио из-за жары погибли четыре человека. В США губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул предупредила о предстоящих экстремальных погодных условиях.

Жителям штата Нью-Йорк следует подготовиться к резкому повышению температуры, которая может достичь 37,7 градусов по Цельсию. Ощущаемая температура из-за высокой влажности может достигать 40,5 градусов днем, а ночью не опустится ниже 27-29,5 градусов большую часть следующей недели.

Представитель городского управления по чрезвычайным ситуациям Ариес Дела Круз сообщил, что план действий на случай жары вступает в силу, когда температура составляет не менее 37 градусов по Цельсию в течение одного дня или не менее 35 градусов в течение двух или более последующих дней.

Ресурс Gothamist сообщает, что экстремальная жара ежегодно становится причиной гибели сотен жителей Нью-Йорка. Недавний городской отчет также показал, что 30 процентов жителей штата могут столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии во время сильной жары.

В ответ на надвигающуюся угрозу в Нью-Йорке будут открыты пункты охлаждения, в том числе в библиотеках и центрах для пожилых людей. Также действует программа бесплатных кондиционеров для малообеспеченных людей.

Только 17 и 18 июня в столице Японии Токио медицинская помощь с симптомами теплового удара потребовалась 226 человек. Все погибшие — пожилые люди, однако высокие температуры также повлияли на молодых людей. Телекомпания NHK сообщила о многочисленных случаях госпитализации студентов с подозрением на тепловой удар.

Температура резко выросла с 17 июня, достигнув 38,2 градуса Цельсия в городе Кофу в центральной префектуре Яманаси и 37,7 градуса в Гумме. По словам профессора-климатолога Юкико Имады из Токийского университета, цитируемого South China Morning Post, «текущая волна тепла явно необычна; впервые в истории более чем в 150 местах зафиксирована экстремальная жара, превышающая 35 градусов в середине июня».

NHK обращает внимание на тенденцию к росту числа смертей от теплового удара: в 2022 г. погибло более 1400 человек, в 2023 г. — 1,6 тыс. человек, а в 2024 г. — 2 тыс. человек. Статистика Министерства здравоохранения, опубликованная в мае, показывает, что многие смерти происходят в начале лета, до пиковых температур в июле и августе.

Климатологи связывают это с продолжающимися рекордными выбросами CO 2 и других парниковых газов, включая метан, а также со все более точными научными оценками.

В 2015 году почти 200 стран заключили Парижское соглашение, в котором согласились ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию сверх доиндустриального уровня. В 2024 году впервые средняя температура воздуха на планете превысила значение, предусмотренное соглашением. Причиной этого стала рекордная жара и, прежде всего, деятельность человека.

Глобальная температура в настоящее время повышается в среднем примерно на 0,27 градуса Цельсия за десятилетие, что значительно быстрее, чем когда-либо прежде. Ученые подсчитали, что за последние 10 лет темпы потепления были более чем в два раза выше, чем в 1970-х и 1980-х годах, и на 25 процентов выше. выше, чем в конце 2000-х и в 2010 году.

Глобальное потепление связано с повышением температуры воздуха и ускорением таяния ледников. Ученые предупреждают, что темпы повышения уровня мирового океана удвоились с 1990-х годов, что увеличивает риск наводнений для миллионов людей, живущих в прибрежных районах по всему миру.