Согласно аналитику Минг-Чи Куо, смартфон появится на рынке в 2026 году; его цена может составить не менее $2000.

По данным аналитика Apple Минг-Чи Куо из TF International Securities, Foxconn (основной производитель техники для Apple), как ожидается, начнет производство первого складного iPhone в конце третьего или начале четвертого квартала 2025 года. Об этом эксперт написал 18 июня в посте на платформе X. Однако выход устройства на рынок ожидается не раньше сентября 2026 года.

Складной смартфон от конкурента Apple: Honor Magic V2По словам Куо, Apple еще не определилась с окончательными спецификациями компонентов. Это касается, например, шарнира, с помощью которого iPhone можно складывать. Однако решение относительно экранов, по всей видимости, уже принято: ожидается, что Samsung Display (SDC) на начальном этапе поставит от семи до восьми миллионов дисплеев.

По словам Куо, полная производственная мощность будет достигнута не ранее 2027 года. На 2026 год Apple планирует лишь ограниченное производство в течение нескольких месяцев. В целом аналитик ожидает от Foxconn заказов на 15–20 миллионов устройств.

При ожидаемой цене не менее $2000 Apple не позиционирует свой складной iPhone как продукт для массового рынка. По словам Куо, после запуска основного производства во второй половине 2026 года компания планирует поставить «несколько миллионов единиц в 2027 и 2028 годах».

Аналитик отмечает, что планы еще могут измениться, пока Apple не объявила производителям об «официальном начале проекта». Однако это должно произойти в ближайшее время.

Как неоднократно заявляли информированные источники, компания Apple уже много лет работает над складным устройством. Компания уделяет особое внимание шарнирам, которые одновременно прочны и легки. Кроме того, экран спроектирован таким образом, чтобы избежать «складок», которые часто видны на конкурирующих продуктах, или, по крайней мере, сделать их едва заметными.

В дополнение к складному iPhone в будущем могут появиться Macbook или iPad с большим складным экраном до 20 дюймов. Компания также попросила разработчиков сделать свои приложения максимально нейтральными по отношению к размеру экрана.