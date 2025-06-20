Военно-воздушные силы Израиля предоставили подробную информацию о дозаправках в воздухе, проведенных во время ударов по целям в Иране.

В Израиле 120-я эскадрилья Desert Giants («Пустынные гиганты») отвечает за дозаправку в воздухе. По разным данным, в её распоряжении имеется семь или шесть самолетов-заправщиков KC-707. Как следует из названия, это довольно старые машины на базе Boeing 707, введенные в эксплуатацию на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Их планируется заменить на KC-46A на базе Boeing 767, но они все еще используются.

Кроме того, в состав эскадрильи входят несколько KC-130H Hercules, но их можно использовать для дозаправки и других самолетов, помимо истребителей (например, тяжелых вертолетов Sea Stallion). Топливо в этом случае подается по гибкому шлангу, но израильские военные самолеты заправляют топливо через жесткую штангу (стрелу), как и самолеты ВВС США.

Недавно Соединенные Штаты направили на Ближний Восток более 30 собственных самолетов-заправщиков. В течение нескольких лет ВВС США изучают идею использования эксплуатируемых подрядчиками заправщиков для учений и других небоевых задач. Это решение призвано снизить растущую нагрузку на собственный авиационный парк.

Metrea — одна из двух частных компаний, владеющих цистернами, оборудованными аутригерами. Стрела представляет собой подвижную трубу, которая обычно крепится к хвостовой части самолета-заправщика. Этот метод используется для дозаправки большинства самолетов ВВС. Другая компания — Omega Air Refueling, которая работает с другими системами дозаправки. Эта дозаправка в воздухе включает в себя перекачку топлива с одного самолета на другой.

В среду, 18 июня, ВВС Израиля предоставили подробную информацию о дозаправке самолетов в воздухе во время ударов по Ирану, которые продолжаются уже несколько дней. С ночи с 12 на 13 июня летчики 120-й эскадрильи совершили десятки боевых вылетов и в общей сложности более 600 дозаправок в воздухе. На фотографиях, прикрепленных к посту на портале X, изображены истребители F-35I и F-16I. Конечно, израильские F-15 также приспособлены для дозаправки в воздухе.

Фото: ВВС ИзраиляИзраильтяне подчеркивают, что возможность дозаправки в воздухе имеет решающее значение для сохранения превосходства в воздухе в продолжающемся конфликте.