По данным юридической группы SELC, газовые турбины могут выбрасывать более 2000 тонн оксидов азота в год.

Сообщается, что стартап xAI эксплуатировал газовые турбины мощностью более 400 мегаватт. Как сообщает Techcrunch, у компании не было разрешения на эксплуатацию объектов. В своем письме Южный центр экологического права (SELC) сообщил о намерении подать иск против компании.







В частности, это касается центра обработки данных Colossus, расположенного недалеко от Мемфиса, штат Теннесси. По данным SELC, xAI установила на площадке Colossus не менее 35 газовых турбин.

Юридическая группа SELC подала письмо от имени правозащитной организации Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP). По мнению суда, эксплуатация предприятий нарушает Закон о чистом воздухе — это закон США о контроле за загрязнением воздуха.

По данным SELC, газовые турбины могут выбрасывать более 2000 тонн оксидов азота в год. Известно, что этот тип химикатов способствует образованию смога.

Это особенно серьезная проблема в регионе вокруг города Мемфис. В городе очень велико количество смертей, связанных с астмой.

По данным SELC, у xAI нет разрешений на эксплуатацию объектов, а требуемый контроль загрязнения воздуха не проводился. Хотя местный орган здравоохранения изначально утверждал, что для установки турбин не требуется разрешение, он не предоставил никаких юридических обоснований.

Чтобы выяснить, что происходит на площадке Colossus, SELC заказала аэрофотосъемку. Снимки показали, что весной 2025 года работали не менее 33 из 35 турбин.

Затем агентство экономического развития объявило от имени xAI, что системы будут демонтированы. Половина ныне работающих турбин останется. В результате некоторые турбины действительно были демонтированы, однако аэрофотосъемка в июне показала, что 26 турбин все еще работали.