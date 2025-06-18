В настоящее время Tesla, по всей видимости, производит больше автомобилей, чем продает.
Автомобилей скапливается так много, что автопроизводителю приходится арендовать пустующие парковочные места для хранения нераспроданных машин. Теперь Tesla планирует отправить сотрудников на неделю в отпуск из-за низкого спроса на электромобили.
4 июля — праздник в США, в этом году он приходится на пятницу. Автопроизводитель пользуется этой возможностью и останавливает производство на одну неделю, начиная с 30 июня.
Речь идет о заводе в Техасе. Там производятся новые Model Y и Cybertruck. Производство электрического пикапа ранее было приостановлено в мае, а сотрудники отправлены по домам.
Сотрудники Tesla могут взять неделю оплачиваемого отпуска в течение семи дней с 4 июля. Те сотрудники, которые не желают оставаться дома, могут выполнять работы по техническому обслуживанию и уборке или принять участие в курсах обучения.
Model Y и Cybertruck, которые были кардинально переработаны в январе, должны были стать бестселлерами. Однако в первом квартале продажи упали на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. В частности, именно электрические пикапы стали продаваться очень плохо.
За предполагаемую сумму в три миллиона долларов Tesla спроектировала свой завод в Остине, штат Техас, для производства 250 000 Cybertruck в год. За первый полный год с момента выхода на рынок было продано менее 40 000 автомобилей. К концу марта 2025 года не было продано даже 50 000 машин. Крупные суммы, инвестированные в производственный объект в Остине, вероятно, будет сложно окупить, поскольку производственные линии не могут быть использованы для производства других автомобилей Tesla.
Имидж Tesla серьезно пострадал из-за политической деятельности Илона Маска. Его взгляды и сомнительные заявления отпугнули многих покупателей.
В настоящее время Tesla готовится к запуску своего беспилотного роботакси в Остине. Запуск сервиса, анонсированного несколько лет назад, запланирован на 22 июня. В преддверии запуска возможности автономных автомобилей Tesla неоднократно подвергались сомнению.