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kosmos_news
Tesla сообщила, что производство электромобилей будет приостановлено на неделю из-за низкого спроса
У Tesla много нераспроданных электромобилей, поэтому с 30 июня производство авто будет остановлено на неделю.

В настоящее время Tesla, по всей видимости, производит больше автомобилей, чем продает.
Tesla отправит сотрудников домой из-за низкого спроса на машины. Фото: REUTERS 
Автомобилей скапливается так много, что автопроизводителю приходится арендовать пустующие парковочные места для хранения нераспроданных машин. Теперь Tesla планирует отправить сотрудников на неделю в отпуск из-за низкого спроса на электромобили.

4 июля — праздник в США, в этом году он приходится на пятницу. Автопроизводитель пользуется этой возможностью и останавливает производство на одну неделю, начиная с 30 июня.

Речь идет о заводе в Техасе. Там производятся новые Model Y и Cybertruck. Производство электрического пикапа ранее было приостановлено в мае, а сотрудники отправлены по домам.

Сотрудники Tesla могут взять неделю оплачиваемого отпуска в течение семи дней с 4 июля. Те сотрудники, которые не желают оставаться дома, могут выполнять работы по техническому обслуживанию и уборке или принять участие в курсах обучения.

Model Y и Cybertruck, которые были кардинально переработаны в январе, должны были стать бестселлерами. Однако в первом квартале продажи упали на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. В частности, именно электрические пикапы стали продаваться очень плохо.

За предполагаемую сумму в три миллиона долларов Tesla спроектировала свой завод в Остине, штат Техас, для производства 250 000 Cybertruck в год. За первый полный год с момента выхода на рынок было продано менее 40 000 автомобилей. К концу марта 2025 года не было продано даже 50 000 машин. Крупные суммы, инвестированные в производственный объект в Остине, вероятно, будет сложно окупить, поскольку производственные линии не могут быть использованы для производства других автомобилей Tesla.

Имидж Tesla серьезно пострадал из-за политической деятельности Илона Маска. Его взгляды и сомнительные заявления отпугнули многих покупателей.

В настоящее время Tesla готовится к запуску своего беспилотного роботакси в Остине. Запуск сервиса, анонсированного несколько лет назад, запланирован на 22 июня. В преддверии запуска возможности автономных автомобилей Tesla неоднократно подвергались сомнению.


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#автомобили #tesla #электромобили
Источник: electrek.co
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