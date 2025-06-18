Немецкий производитель камер хочет выпустить смартфон, ориентированный на качество фотографий.

Немецкие специалисты по камерам из компании Leica не новички на рынке смартфонов. После многолетнего партнерства с Huawei компания сотрудничает и с Xiaomi с 2022 года. Leica отвечает за оптику камер флагманских устройств Xiaomi.

Leica SL3. Фото: Leica

А в Японии немецкая компания производит смартфон совместно с Sharp. Телефон Leitz появился на местном рынке с 2021 года. Основой для него послужили телефоны Aquos от Sharp, а логотип Leitz очень похож на оригинальный логотип Leica.

Leitz — результат сотрудничества Leica и Sharp. Фото: Leica Теперь руководитель компании Маттиас Харш объявил в интервью изданию NZZ, что фирма также выпустит собственный смартфон Leica в Европе. Такое устройство должно появиться, по его словам, «совсем скоро». Но в специальном формате, уточнил руководитель Leica.

Харш говорит, что это будет не классический сотовый телефон. Изделие должно быть адаптировано под камеру, а не сама камера под телефон. Тем не менее, по словам генерального директора Leica, это должен быть именно смартфон. Он пока не стал сообщать никаких подробностей нового устройства.

Xiaomi 14 Ultra с камерой LeicaВозможно, Leica возьмет за основу классическую камеру и просто как бы оснастит ее дисплеем большего размера. Компания Samsung предприняла аналогичный эксперимент более 10 лет назад с камерой Galaxy Camera — и с умеренным успехом.

Возможно, новое устройство будет больше похоже на смартфон Leitz. Тогда за основу мог бы был взят классический смартфон и переделан, и адаптировав камеру Leica. Это означало бы, что телефон Leica не будет существенно отличаться от флагманов Xiaomi.

Также остается под вопросом, какое значение будет иметь собственный телефон Leica для сотрудничества с Xiaomi. Можно предположить, что сотрудничество в значительной степени не изменится.