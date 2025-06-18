Немецкие специалисты по камерам из компании Leica не новички на рынке смартфонов. После многолетнего партнерства с Huawei компания сотрудничает и с Xiaomi с 2022 года. Leica отвечает за оптику камер флагманских устройств Xiaomi.
А в Японии немецкая компания производит смартфон совместно с Sharp. Телефон Leitz появился на местном рынке с 2021 года. Основой для него послужили телефоны Aquos от Sharp, а логотип Leitz очень похож на оригинальный логотип Leica.
Теперь руководитель компании Маттиас Харш объявил в интервью изданию NZZ, что фирма также выпустит собственный смартфон Leica в Европе. Такое устройство должно появиться, по его словам, «совсем скоро». Но в специальном формате, уточнил руководитель Leica.
Харш говорит, что это будет не классический сотовый телефон. Изделие должно быть адаптировано под камеру, а не сама камера под телефон. Тем не менее, по словам генерального директора Leica, это должен быть именно смартфон. Он пока не стал сообщать никаких подробностей нового устройства.
Возможно, Leica возьмет за основу классическую камеру и просто как бы оснастит ее дисплеем большего размера. Компания Samsung предприняла аналогичный эксперимент более 10 лет назад с камерой Galaxy Camera — и с умеренным успехом.
Возможно, новое устройство будет больше похоже на смартфон Leitz. Тогда за основу мог бы был взят классический смартфон и переделан, и адаптировав камеру Leica. Это означало бы, что телефон Leica не будет существенно отличаться от флагманов Xiaomi.
Также остается под вопросом, какое значение будет иметь собственный телефон Leica для сотрудничества с Xiaomi. Можно предположить, что сотрудничество в значительной степени не изменится.