17 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 и призвал всех эвакуироваться из Тегерана. После этого, как сообщают брокеры, на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли цены на нефть.

Баррель сырой нефти марки West Texas Intermediate 17 июня торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке по цене $72,37, что на 0,84% выше, чем днем ранее. Brent на бирже ICE торгуется по $73,88 за баррель — рост на 0,89%.



Ранее президент США Дональд Трамп в своем посте в социальных сетях призвал «всех» немедленно эвакуироваться из Тегерана. Трамп подчеркнул, что Иран не может получить ядерное оружие.

На вопрос журналистов, сможет ли Израиль ликвидировать ядерную программу Ирана без помощи США, он ответил, что это «не имеет значения, потому что что-то все равно произойдет». Он также сказал, что Иран хочет заключить сделку о прекращении войны, и объявил, что «США что-нибудь сделают».

Днем ранее, 16 июня, в Европу было отправлено около 30 самолетов-заправщиков для поддержки «оборонительных военных операций» США в регионе.

Аналитики говорят, что нефтяные рынки остаются неспокойными из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном, что может потенциально нарушить поставки нефти из региона.

Иран — один из мировых лидеров по запасам нефти и крупный экспортер сырья в Китай. Добыча в стране с 2020 года увеличилась на 75%, примерно до 3,4 миллиона баррелей в сутки. А выручка от поставок за рубеж всех энергоресурсов за тот же период подскочила вчетверо и в 2024-м, по оценкам экспертов, достигла 78 миллиардов долларов — несмотря на санкции США.

На прошлой неделе Израиль предпринял серию атак на Иран, заявив, что их целями являются его ядерные и военные объекты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в тот день, что у Ирана достаточно обогащенного урана для создания девяти ядерных бомб. Иран назвал атаку «объявлением войны» и ответил ударами баллистических ракет по Израилю.

«Это неспокойный рынок, но он по-прежнему не учитывает наихудший сценарий перебоев с поставками нефти», — говорит Вандана Хари из консалтинговой компании Vanda Insights.

«Сырая нефть и морская транспортировка этого товара считаются самыми большими рисками», — заявил Вишну Варатан, руководитель отдела макроэкономики по Азии в Mizuho Bank Ltd.

По его словам, «если Ормузский пролив будет заблокирован, цены на нефть вполне могут вырасти вдвое».

В субботу иранское информационное агентство IRINN сообщило, что власти Ирана серьезно рассматривают возможность закрытия стратегического Ормузского пролива. Пролив между Ираном и Оманом имеет решающее значение для транспортировки сырой нефти.